Vamos perdiendo la capacidad de asombro

Algunas definiciones de asombro y lo que produce nos ayudan a comprender mejor lo que sucede al país.

El asombro es conocido como la sorpresa o consternación que produce algún hecho inesperado. Este puede ser positivo o negativo. Causar sorpresa a la vista o consideración de algo extraordinario o inesperado. Susto, espanto. Gran admiración o extrañeza. Impresión en el ánimo que alguien o algo causa a una persona, especialmente por alguna cualidad extraordinaria del hecho o por ser inesperado.

Lo que nos sucede actualmente es una catástrofe, cosas que usualmente producen asombro, irregularidades y violaciones a la ley de todo tipo desde el Ejecutivo. Pero estas irregularidades se dan con tanta frecuencia y tanto descaro que poco a poco hacen que vayamos perdiendo la capacidad de asombro, un estado grave de alteración de la conciencia colectiva.

Casi cada día se destapan en los medios y en las redes diversos atropellos a la ley, a los Órganos e instituciones del Estado a que deben dar cuentas el gobierno, Asamblea, Corte de Cuentas y otras, ya sean estos acciones y omisiones del presidente Bukele y su gobierno, especialmente un grupo de funcionarios con capacidad de compras estatales, otorgamiento de contratos de diversa índole, contratación de personal, distribución de ayuda, todo lo relacionado con el manejo de la pandemia, violación de derechos constitucionales de personas y empresas, y en todo ello descaro e impunidad total, les vale absolutamente chonga, pasan por encima de la ley y las instituciones ¡¡Y QUÉ!!

Hoy día la diputada Cristina Cornejo posteó una recopilación de supuestos hechos de corrupción gubernamental reportados por los medios entre marzo y agosto de este año, cincuenta en total sin mencionar las denuncias en las redes sociales, en aproximadamente cien días hábiles son una cada dos días solo las de los medios. ¡Insólito!

El día antes fue la cobertura de la PNC al posible delito de homicidio culposo del diputado disidente de ARENA alineado con el gobierno. Dos fallecidos y la PNC no le hace el alcotest y lo deja ir de la escena del crimen, incumpliendo con la ley que manda que un diputado atrapado en flagrancia debe ser capturado y entregado al presidente de la Asamblea. A todas luces la cobertura es por su vinculación con NI. El fiscal y la Asamblea piden se lo entreguen y el test de alcohol, medicina legal protege diciendo que no puede moverse, la PNC no hizo el test de alcohol y tantas horas después ya no sirve. Burla a la ley. A quién puede apresar el fiscal, a los policías al menos.

El presidente en las sombras, sin aspavientos, emite un decreto ejecutivo alterando la ley LACAP que rige los procedimientos y controles de las compras del Estado. Conversando con ciudadanos y viendo el aluvión de opiniones en las redes sociales, modificar la LACAP sin consulta y haciéndola más laxa, aflojando y eliminando procedimientos, solamente puede hacerse con la intención de seguir el festival de compras sin controles ahora que no hay leyes de emergencia que sirvan de pretexto. En palabras más duras en las redes es para Robar, más suaves de un diplomático muy respetado, "pareciera encaminado a acciones de apropiación", al final lo mismo, vía libre para eso.

Perder la capacidad de asombro es una situación límite, definida en filosofía como una que escapa al control del ciudadano, haciéndole sentir impotente y desesperado y lo llevan a replantearse todo.

Así las cosas.