Variables y variantes del 28F

Antes de hacer un análisis de los descalabros electorales de la oposición –en particular de los partidos más nuevos y "prometedores", cuyo desempeño ha sido notoriamente pobre–, me parece interesante volver a aquella combinación de variables que este servidor consideraba decisivas en el artículo "Nerviosismo", publicado en estas páginas de opinión a pocos días de las elecciones del 28 de febrero.

Especulábamos entonces sobre el porcentaje de gente que efectivamente acudiría a las urnas, y que, como sucedió, no solo terminó llegando a los centros de votación sino que lo hizo en cantidad tal que superó el número, en términos absolutos, de quienes se presentaron a los comicios presidenciales de 2019. (Esto no significa, por cierto, que más personas, porcentualmente hablando, votaran esta vez por refrendar al oficialismo. A decir verdad, y sin tener aún los resultados del escrutinio final, queda ampliamente demostrado que aquel famoso 3 % de ciudadanos adversos al régimen no era tal. O se reconoce eso por parte del gobierno, o la alternativa es admitir que aquel minúsculo porcentaje se ha elevado casi 10 veces en cuestión de pocos meses, fenómeno que quizá sea todavía más incómodo de explicar).

Sea como sea, la votación fue alta y esto es innegable. Incluso las razones por las que tantos ciudadanos tomaron la decisión de otorgar un cheque en blanco al oficialismo, a pesar de todas las advertencias, han venido siendo expuestas profusamente, antes y después del 28F. Pero echar la culpa de todo a ese brillante ejercicio de manipulación que fue la propaganda de la N, amén del cúmulo de ilegalidades que incluyó, es una forma de evitar hacer duros autoanálisis al otro lado de la cancha política.

También decíamos que a la cantidad real de personas que acudiría a las urnas debíamos sumar la complejidad de nuestro sistema de cocientes y residuos, atendiendo sobre todo al cruce adicional de dos grupos que iban a ser –¡y vaya que lo fueron!– muy distintos: los salvadoreños que marcarían sobre banderas y quienes preferirían marcar sobre los rostros de los candidatos. Y advertíamos: "(...) cualquier variante, por mínima que parezca en un sondeo, si afecta las proporciones de estos dos conjuntos poblacionales, hará una enorme diferencia a la hora de repartir escaños".

Al respecto pienso que se dio probablemente un doble fenómeno: los simpatizantes de Nuevas Ideas, con obediencia, marcaron sobre la bandera o ciertos rostros de esa planilla, mientras que un porcentaje importante de votantes de la oposición se inclinó por el voto cruzado. El desenlace, por consiguiente, no podía ser favorable a los partidos que estaban fuera de la órbita gubernamental. El comportamiento mecánico del votante de NI acumuló todas las unidades electorales posibles sobre su partido y los ciudadanos que pretendían favorecer una mayor pluralidad partidaria diluyeron sus votos precisamente en virtud de esa muy sana (pero esta vez inoportuna) intención.

El previsible apoyo masivo al oficialismo no consiguió hacer reaccionar a la oposición en algo que es fundamental en este tipo de contiendas tan desiguales: la inteligencia estratégica, que busca trazar escenarios posibles y adelantar tácticas para cada uno de ellos. Sin ese tipo de inteligencia política, la lucha electoral es desgastante y estéril. Como hormiguitas luchando contra un elefante, los partidos de oposición fueron barridos. Y hoy tendrán una presencia meramente testimonial en la Asamblea.