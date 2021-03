Varias razones para el terremoto político del 28-F

La clave bipartidista que marcó a la sociedad cuscatleca durante 30 años se ve desmontada no sólo ni principalmente por la oferta de un oficialismo que no tiene programa de gobierno o ni siquiera unos ejes dogmáticos alrededor del cual reclutar simpatía y afiliación, sino por el agotamiento del contenido político de Arena y del Fmln. Esos dos fenómenos, el rechazo y voto de castigo a los dos partidos ex oficialistas así como el ascenso de Bukele merced a una propuesta hueca de contenido pero pródiga en estética, alcanzaron su cenit ayer.