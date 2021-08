El gobierno le tiene más respeto a los vecinos de la Yumuri que a ARENA o al FMLN. Y ustedes o yo, también, o deberíamos.

En una época en la que la oposición política formal ha perdido con toda razón su poder de convocatoria, una decena de señores y señoras armados de megáfonos, sillas de jardín y auténtica desesperación hicieron recular a la Alcaldía de San Salvador.

Fue tal el marasmo de la municipalidad que no aventuró a un solo vocero en ese tema; no hubo un solo ataque, un solo tuit socarrón, un solo signo de matonería en la comunicación gubernamental ante esta manifestación ciudadana de indignación. Al día siguiente del retiro de los portones que los vecinos habían instalado para sentirse un poco menos inseguros, personal de la alcaldía daba marcha atrás, denotando lo blandengue de las políticas de la institución y la debilidad estratégica del munícipe.

A diferencia de la virguería con la que el nuevo establishment político -bueno, los guachimanes y tlamemes de Bukele- se ha referido a las muy discretas concentraciones en el Monumento a la Constitución, esta vez ninguno metió sus narices. Es que hasta ellos, gente de códigos tan pobres y falacia a flor de piel, reconoce hasta dónde llega el juego político y empiezan las preocupaciones cotidianas de la población. Ante lo primero, el oficialismo ya sabe cómo reaccionar, ha montado una máquina para perseguir, amedrentar y controlar a sus adversarios; pero ante lo segundo, mientras el régimen no haya sofisticado el control social ni permeado el tejido público con militarismo, no tiene idea de cómo aproximarse.

Y en la crónica salvadoreña, cada vez van quedando menos actores y más claras las tensiones. Eso se lo debemos en buena medida a todo este asunto del bitcóin. La increíble historia de un presidente queriendo jugar Monopoly con la economía del país y su ceguera ante lo inconveniente del modo, del timing y de las condiciones para sacar adelante su proyecto, ha revelado unas pulgadas de la cárcava que amenaza al sistema de partidos políticos y a la democracia salvadoreña: la crisis de representatividad es absoluta.

Y Bukele también forma parte de ella porque si bien la rutina electoral lo llevó a la presidencia y después le valió las llaves del poder legislativo y de la gestión municipal, la fábula de la criptomoneda ha enseñado a la nación que el presidente no escucha a las mayorías ni comparte sus preocupaciones. No sólo eso, está dispuesto a ridiculizar a los que no estén de acuerdo con la más impopular de sus ideas.

¿Qué tienen que ver las wallets, los bitcóin, los ojos de láser de Elon Musk y todo el evangelio del neocapitalismo según san Satoshi Nakamoto con las señoras y señores de la Yumuri? Nada. A ellos, lo único que les importa es que nadie llegue a abrirles los carros, que no llegue un pandillero a cobrarle renta a la tiendita de la esquina, que al llegar sus hijos del call center no haya hombres desconocidos apostados por ahí. Son la quintaesencia de la clase media a la que los años le enseñaron a no esperar nada de la alcaldía excepto alguna puntualidad del tren de aseo, a organizarse para cuidarse un poco unos a otros y a no hacer mucho ruido contra la autoridad.

Afectados directamente por la alcaldía, los vecinos de la Yumuri no se fueron al Twitter a tener un Space, no hicieron crowdfunding para reinstalar los portones, no hubo fanpage guerrera en Facebook ni ONG que pusiera la cara. Conscientes de que no hay institucionalidad funcionando, se hicieron sentir sin mayor intermediación que la de los medios de comunicación en los que todavía cabe el periodismo. Apenas horas después, la experiencia les enseñó que no se equivocaron, que ese es el camino cuando el Estado de derecho y la institucionalidad parecen irse a la basura.

No todos los funcionarios son sirvientes del presidente, no todos los periodistas se han amancebado con este gobierno (o con los anteriores), no todos los analistas se embadurnaron con sobresueldos y no todos los ciudadanos están resignados a vivir en una democracia paralítica ni a celebrar al rey bufo. Y sólo seremos minoría por un tiempo, el tiempo que nos lleve entender que para vigorizar la democracia más que de políticos haciendo estorbo se procura de más vecinos valientes.