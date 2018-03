Venezuela, Cumbre de las Américas, elecciones y el FMLN

Para el 20 de mayo de 2018 han sido convocadas por la asamblea constituyente inconstitucional e ilegítima elecciones presidenciales, estas elecciones no son justas, libres ni democráticas, debido a que los árbitros son chavistas, se ha inhabilitado líderes, partidos y votantes opositores, son elecciones hechas a la medida de la narcodictadura. Muchos gobiernos del mundo han expresado que no reconocerán los resultados de estas elecciones, además el mundo en este momento conoce que Venezuela está secuestrada y gobernada por una banda de hampones. En todo esto hay una buena noticia, por fin la oposición aglutinada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció que no participará en las elecciones presidenciales debido que no hay garantías para este proceso.

En El Salvador es inconcebible el silencio del FMLN y su gobierno a la crisis que sufre Venezuela, por el contrario, en días recientes se tuvo la visita en El Salvador del canciller de Maduro, Jorge Arreaza; el secretario general del FMLN, Medardo González, dijo al respecto: “El FMLN siempre ha manifestado una relación estrecha con los gobiernos del comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro, así como lazos de cooperación y amistad entre ambos pueblos”. Arreaza se refirió al presidente salvadoreño: “Mil gracias, compañero presidente Sánchez Cerén, por su solidaridad y orientaciones, le reitero el abrazo de su hermano presidente Nicolás Maduro y del pueblo bolivariano de Venezuela”. No es posible que solo por afinidad ideológica entre el gobierno del FMLN y el de Maduro se apoye la injusticia en contra de Venezuela. Ojalá que el presidente Sánchez Cerén y el secretario del FMLN no vayan a copiar para El Salvador el modelo económico chavista fracasado que ha hundido en la miseria al pueblo de Venezuela.

La realidad de Venezuela ya no se puede ignorar ni esconder, la crisis venezolana golpea sin piedad a la población, con una escasez y desabastecimiento de alimentos, medicina y de todo, apagones, escándalos de corrupción, narcotráfico, crímenes, inflación, persecución, violación de los derechos humanos, presos políticos, cada día 37,000 personas atraviesan las fronteras de Colombia y Brasil, estos países han formado un frente común para atender el éxodo venezolano y han pedido a la comunidad internacional que se inicie la ayuda humanitaria, ya que más de medio millón de personas han cruzado estas fronteras en el último mes huyendo de la represión y la crisis.

Un levantamiento militar es urgente y no debería ser considerado un golpe de Estado, ya que Venezuela vive un rompimiento del orden constitucional por la dictadura chavista, en todo caso sería para el restablecimiento constitucional y la recuperación de la democracia. Que Dios ilumine al pueblo venezolano y que pronto encuentre el camino de la libertad democrática.