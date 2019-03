Venezuela, la desgracia socialista un fracaso histórico

Continúa el caos y la destrucción total de Venezuela, Maduro no escatima esfuerzos por hacer sufrir a los venezolanos, sumado a la escasez de alimentos y medicina, ahora Venezuela desde el 7 de marzo de 2019 ha sido afectado por un prolongado desabastecimiento de energía eléctrica, lo que ha ocasionado muerte y catástrofe, cada hora que pasa muere gente en los hospitales, los enfermos terminales no reciben sus tratamientos, el país se ha quedado sin luz, sin agua, sin gasolina, sin alimentos, sin medicina, el colapso nacional es general e incuestionable, aumenta la fama de Maduro de corrupto e incapaz que no puede solventar la crisis que padece Venezuela.

Hay dos cosas que el régimen de Maduro ha hecho muy bien: Mentir y Robar, ante la incapacidad e incompetencia del régimen, la versión de Nicolás Maduro es que "hay una guerra eléctrica Imperialista contra el país, que se produjo un ataque técnico y cibernético". Expertos aseguran que el sistema de El Guri, la central hidroeléctrica más grande del país, se creó antes de que existiera internet, por lo que es imposible esta argumentación; el apagón nacional es producto de la corrupción y de la falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y centros de generación, transmisión y distribución eléctrica.

Estamos en las horas decisivas, lo que está viviendo Venezuela es un verdadero holocausto que pretende acabar con toda una población de más de 30 millones de personas, y está claro que los venezolanos no pueden solos con esta peste chavista, entonces es el momento que la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó invoquen la constitución bolivariana de Venezuela en su artículo 187 numeral 11 que dice "Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país", que ayuden a poner fin al genocidio que comete el régimen criminal narcoterrorista de Maduro contra el pueblo venezolano. Con Maduro y su camarilla, no hay ni habrá solución para ningún problema de los venezolanos, su misión es mantenerse en el poder con la fuerza de las armas, para así asegurar de esa forma la sobrevivencia del chavismo y el régimen cubano.

La descomposición del régimen cada día es más evidente, el 23 de febrero de 2019 las Fuerzas Armadas se negaron a reprimir a la gente que trataba de introducir la ayuda humanitaria y el usurpador Maduro utilizó delincuentes presos, colectivos y agentes cubanos para ejercer la represión, en este marco el quiebre y línea de mando se han fracturado, por lo que se vislumbran algunos escenarios para deponer al narcodictador Nicolás Maduro, el primero sería un estallido social provocado por la crisis humanitaria y que termine con una huelga general y obligue a huir a los jerarcas del narcorrégimen; el segundo, una intervención militar de una coalición de países, junto a patriotas venezolanos; un tercero, el grupo cercano a Maduro lo haga renunciar, con la intención de salvar algo del chavismo para no ir presos y acogerse a la amnistía decretada por la Asamblea Nacional. Lo que no deja ninguna discusión en la crisis de Venezuela es el colapso y fracaso histórico del experimento socialista de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y los cubanos, repudiado por la mayoría de ciudadanos venezolanos y países democráticos del mundo.