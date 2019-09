Verdades NO cuestionables sobre el caso del recién nacido de Evelyn Beatriz

Muy sorprendida y preocupada después de ver que la prensa internacional, agrupaciones, ONG, personalidades públicas e intelectuales, algunos a los que respeto, han opinado sin profundizar, sobre la resolución del caso: Parto a término extrahospitalario de Evelyn Beatriz Hernández.

Analizando los documentos públicos, comienzo haciendo la observación sobre el reporte realizado por la trabajadora social, donde refiere que Evelyn mantenía desde 2013 un noviazgo con un joven de la zona y que al no tener permiso de su madre entonces lo ocultaba ("la joven continuó con dicha relación de forma clandestina", agregado a folios 228 – 233). En ninguna parte se menciona que fue violada, mucho menos a repetición (¿me pregunto cuándo cambió esta versión?).

Me cuesta creer que mi gente piense que una joven (no una niña) de 18-19 años, estudiante de tercer año de bachillerato en salud, con cuaderno que contiene sus dibujos sobre ovulación y reproducción (como se puede constatar en un video público), embarazada de término (8-9 meses de embarazo) y que da a luz un recién nacido grande que mide 51 cm de largo, no supiera que estaba embarazada ni supiera que dio a luz, ni ella ni su madre (que había ya pasado por 4 embarazos). Me cuesta creer que a pesar de tener a los promotores de salud que testifican que la buscaban para que se pusiera en control por su claro estado de embarazo, además de la evidencia de 2 médicos que no se conocían entre sí, uno del Hospital Nuestra Señora de Fátima en Cojutepeque y la forense Dra. Ana Cecilia Aguilar, que concluyen tras examinarla que "presenta evidentes signos de embarazo", agregado a folios 9-1 (mamas congestionadas, pezones y areolas obscuras, línea alba marcada en abdomen), todavía lo pongan en duda.

Evelyn como cualquier primeriza tiene que haber pasado varias horas en fase activa del parto, de 8 a 10 horas y aun, si hubiese sido parto precipitado dura 4 – 8 horas en multíparas o con bebés de bajo peso y talla, por tanto, es IMPOSIBLE que haya comenzado el dolor a las 11 am (en otro video dice 10:30 am) y que en cuestión de minutos haya expulsado un bebé de término, y que presentara gran sangramiento y que en la taza de la letrina solo hubiera una pequeña mancha de sangre. Si hubiera tenido a su hijo en la letrina, se hubiera encontrado más sangre, evidencia de líquido amniótico y junto con el bebé la placenta, cosa que no fue así (tomar en cuenta que la placenta se desprende de 15 a 30 min después de cortar el cordón umbilical).

Ninguna mujer puede no sentir salir de su canal vaginal un bebé de 51 cm de largo, con un perímetro de la cabeza de 33 cm y un perímetro torácico de 31 cm (bebé de término de acuerdo con tablas estandarizadas). ¿Yo me pregunto, quién cortó el cordón umbilical? Y por qué su madre llegó al hospital con Evelyn consciente y cargando en lugar de un recién nacido una placenta.

El médico forense que llega al lugar de los hechos refiere que el cadáver del bebé ya lo habían sacado de la letrina, estaba desnudo y lo habían "lavado", ¿pensé que no se debían alterar las pruebas, quién lo bañó? Este refiere que el bebé respiró al nacer y que lo habían depositado en la fosa séptica.

El forense que realiza la autopsia del recién nacido confirma que respiró al nacer (docimasia pulmonar hidrostática positiva) y describe un hematoma o morete bajo cuero cabelludo a nivel de región parietal izquierda, agregado a folios 220 – 224.

El médico forense que realiza la autopsia refiere presencia de meconio (primeras heces de un recién nacido estériles color verde negro), pero es enfático en decir que la causa de muerte es indeterminada hasta tener los resultados histopatológicos. Por eso, cuando se le pregunta, ¿usted podría asegurar con certeza que el daño encontrado en los pulmones y que ha sido calificado por usted como neumonía aspirativa fue causada por aspiración de meconio o por otro tipo de material fecal?, él contesta, no, no puedo asegurarlo.

Cuando un bebé se defeca dentro del vientre materno, en casos de sufrimiento fetal agudo en partos difíciles y prolongados, la placenta y el cordón umbilical están teñidos de meconio (el meconio es estéril, compuesto por células muertas de descamación, líquido amniótico, bilis y vellos).

Estudios concluyentes histopatológicos realizados por Dra. Blanca Eugenia Nuila: "bronquios de pequeño calibre contienen tapones de material extraño fibrilar, color amarillento, gránulos grandes de color amarillo verdoso y tejido de origen fitógeno, es decir, de origen orgánico vegetal (esta es la prueba más importante agregada a folios 218 y CLAVE de que aspiró material orgánico de la letrina, puesto que este bebé obviamente aún no se alimentaba).

Lamento siendo yo también mujer, madre e hija, reconocer que este recién nacido de término aspiró materia orgánica de una letrina.

Lo siento por mi país, lo siento por la humanidad.