Viabilizar la iniciativa de México con el Triángulo Norte de Centroamérica

El año termina mejor por la que podría convertirse en la más importante iniciativa internacional para el Triángulo Norte de Centroamérica (TNC) del cuarto de siglo de posguerra, la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el primer día de inaugurar su Presidencia y la política exterior de México: atacar las raíces de la migración hacia Estados Unidos, impulsando en el sur de México y la subregión un plan de seguridad, buen gobierno y prosperidad de $35.8 mil millones, de los cuales México aportaría $25 mil millones y Estados Unidos $10.8 mil millones, $4.8 para México y $5.8 o más para Centroamérica. El desafío es viabilizarla.

La iniciativa fue políticamente brillante. En el momento estelar de la llegada de caravana de migrantes a la frontera con todo y su controversia en Estados Unidos, el día mismo de su inauguración, AMLO anuncia que absorberá esa población dándoles permisos de residencia y trabajo –ante los déficits de mano de obra en varios centros productivos del territorio mexicano– y anuncia la iniciativa con el TNC en una alianza con Estados Unidos y la comunidad internacional, bajo la secretaría técnica de la CEPAL. Trump acepta y ambos inauguran el juego que apenas comienza.

Apenas 17 días después, ayer, ambos gobiernos lanzan la declaración sobre los Principios de Desarrollo Económico y Cooperación en el sur de México y Centroamérica afirmando: "México y los Estados Unidos hoy se comprometen a fortalecer y ampliar nuestra cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos recibe con beneplácito el nuevo Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios regionales e internacionales para construir una Centroamérica más próspera y segura y así, abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa... México y los Estados Unidos colaborarán de igual manera con el sector privado de ambos países, así como con los bancos multilaterales de desarrollo, para promover la inversión y el desarrollo económico en el Triángulo del Norte. Asimismo, aprovecharán los recursos de las capacidades de financiamiento para el desarrollo internacional de México y los Estados Unidos para orientar mejor las inversiones en la región".

Las aclaraciones críticas ya han comenzado: "Del total de $10.6 billones..., la única nueva suma es de $4.5 billones en potenciales préstamos, garantías de préstamos y servicios relacionados a través de OPIC. Ese dinero facilitará actividad del sector privado y será devuelto, a diferencia de la tradicional asistencia para el desarrollo a través de USAID" (Kevin Sieff y Mary Beth Sheridan, The Washington Post, 18.12.2018). "Los $2.1 billones en donaciones de asistencia listados aquí es viejo dinero, ya comprometido de 2015 a 2018. Excepto por $180 millones, que es lo que la administración Trump propone en donaciones de asistencia a Centroamérica. Si lo aprueban, será un corte de dos tercios respecto a los niveles de ayuda 2015-2018... Entonces, este es un recorte de la ayuda y un reempacamiento de ayuda y préstamos ya dados, enmascarándolo como un históricamente generoso ‘Plan Marshall’. No caigan en el mismo. Y resistan este nivel de cinismo" (Adam Isacson, The Day Ahead, "Este no es un paquete de ayuda". 18.12.2018).

El New York Times reportó que AMLO ve en China una opción, y en caso no logre persuadir a Trump de involucrarse en el plan, pueden recordarle que hay otro poderoso actor que ha demostrado estar dispuesto a llenar el vacío que deje Estados Unidos (Reforma, "Ve AMLO a China como opción, NYT", México, 18.12.2018).

No obstante estos señalamientos, esta iniciativa debe cobrar mucha más fuerza política y financiera, con la participación de más actores internacionales de peso. Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado del TNC deberán contribuir a su viabilidad. Para nuestros pequeños y emproblemados países con semejantes niveles de inseguridad, postración económica y social, irrelevancia e inviabilidad, no pareciera existir en el horizonte una iniciativa más relevante que esta.