Tristemente, estábamos más asustados que convencidos. Y lo que nos tenía asustados no era el coronavirus sino que nos ampliaran otra vez la cuarentena.

Lo que vemos en las calles es una muestra de esa noción: algunos con mascarilla, otros no; distanciamiento dependiendo, y algunos tan desenchufados de lo que pasa que actúan como si la primera fase de la reapertura fuese un feriado. Y si les preguntas, a menos que la enfermedad haya tocado trágicamente su mundo, te expresan más temor por un nuevo encierro que por la crisis sanitaria que apenas comienza.

No es un fenómeno exclusivo de nuestra cultura, por supuesto. En varias ciudades europeas, el resultado de un partido de fútbol fue suficiente para que cientos de ciudadanos olvidaran el protocolo y rompieran con las restricciones de ley, Nápoles la semana pasada, seguramente Liverpool en esta. Es el espíritu de una sociedad que ante el horror prefiere la alineación a la contemplación, resumido brillantemente por Giovanni Bocaccio en su Decamerón: "Todo el mundo, como quien no va a seguir viviendo, había abandonado sus cosas tanto como a sí mismo".

Pero la narración que se ha hecho de la pandemia en El Salvador tiene mucho que ver con el desenfoque de nuestra población: lo que comenzó como una alerta gubernamental se transformó después en un diálogo de sordos entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y terminó siendo un ménage à trois con la Corte Suprema de Justicia incluida. Es decir, que el Gobierno no sólo dilapidó tiempo y recursos en la prometida infraestructura hospitalaria sino que desperdició la oportunidad de instruir y aprovisionar mejor a la ciudadanía antes de reabrir la economía.

Eso no significa que el Gobierno sea culpable de las insensateces que estamos viendo. Incluso debería avergonzarnos un poco que haya debido recurrirse a los cuerpos de seguridad para que honráramos buena parte de la cuarentena. Pero sí podemos reclamar a las autoridades que esas horas y horas de cadena nacional de los últimos meses se enfocaran en un buen porcentaje en la diatriba del presidente contra sus adversarios políticos, en acreditarse popularidad internacional y en otros afanes igual de inútiles. Que la reapertura sea una victoria o una derrota es tarea de la ciudadanía, pero su pobre planificación y atropellada comunicación es responsabilidad del Gabinete -y también de la tozudez de algunos parlamentarios, enfermos de protagonismo-.

Bukele quiere declarar victoria en el sentido que sea, es la herramienta que necesita para no mandar a los candidatos de su partido a enfrentar la campaña sólo con sonrisas y paquetes alimenticios. Victoria contra la pandemia, contra el FMLN, contra ARENA, contra cualquiera de los Parker o alguno de los Simán, contra el periodismo, contra el Colegio Médico, contra el que sea. Pero en política, las victorias sólo son figuraciones, materia de la percepción, y no se firman sin un buen propagandista.

En ese afán, el presidente está cargando el presupuesto de CAPRES de comunicadores, municiones para los que se viene; sabe que los datos sanitarios conspirarán contra cualquier celebración, que sus planes en la recta final de la crisis han tenido un timing pobre y además, se revelará que en su círculo, al menos en el amplio, hay muchos oportunistas, algunos de ellos con el agravante de no tener ninguna ética, tal el caso del caído en desgracia Jorge Aguilar. Así que, o firma la imposible victoria sanitaria o la simula, en concierto de tuits, spots, entrevistas prepago y otras mañas.

O bien, en un golpe de sensatez, abre la mesa del diseño sanitario a profesionales dispuestos, y se organiza una respuesta más articulada a lo que se nos avecina. Es decir, sale de la trinchera, abandona los manierismos electoreros y dirige el esfuerzo nacional, razonando y transparentando los recursos. Ese es el liderazgo que venimos necesitando desde marzo, el de un presidente que reconozca que no hay victoria posible en este escenario, que no se reconstruye destruyendo, que no hay poder más admirable que el de la compasión.