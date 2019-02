Viejas ideas con los mismos de siempre

Todo ese espectáculo resultó falso desde su anuncio, en que Nayib le aseguró a la población que el mensaje sería llevado en vivo y resultó un programa pregrabado y con ayuda de pantallas con anotaciones de lo que iba a decir, contrario al resto de los candidatos presidenciales que se prepararon, tenían propuestas propias, conocían sus propuestas, intercambiaron sus posiciones sin ayuda, al escrutinio de una moderadora quien se había preparado a profundidad para conducir el debate y cuestionar a los candidatos, en un foro serio y en vivo.

Así mismo los golondrinos engañaron a FEPADE, quien es el propietario del teatro en que se llevó a cabo la "presentación" de ese "plan de gobierno". FEPADE ha hecho declaraciones públicas en las que manifiesta que es una entidad apolítica y fue engañada y evidencia que el programa fue pregrabado el día sábado. El que celebró el contrato de arrendamiento del teatro fue una empresa y se pactó con FEPADE que el teatro sería usado para una capacitación a sabiendas que no iban a cumplir las condiciones pactadas en cuanto a su uso.

Se ha comprobado que el plan de gobierno, en su mayoría, es un vulgar plagio de trabajos universitarios y datos oficiales que aparecen en internet, de los cuales ha generado respuesta por parte de autoridades de dos universidades víctimas de violación a su propiedad intelectual, de autoridades del Ministerio de Salud hay quejas por el uso de planes oficiales de esa entidad y la PNC ha iniciado una investigación interna pues datos confidenciales de esa institución fueron usados sin autorización, poniéndose en riesgo planes de seguridad pública y la seguridad de las personas. Una cosa es que una entidad o persona publique sus obras por internet para beneficio de los que lean ese material y otra muy distinta a que ese acceso público sea utilizado sin permiso para ser presentado como propio. Todo esto puede tener repercusiones legales que pueden desencadenar demandas judiciales, si los ofendidos deciden interponerlas.

Queda evidenciada la falta de preparación de Bukele y de su equipo ya que en muchos meses no pudieron hacer un plan de gobierno serio y con ideas propias, con errores evidentes como algo tan básico de no saber qué es una circunferencia. Así mismo se evidencia la forma corrupta de hacer las cosas con mentiras, engaño y la falta de valor de Bukele y sus allegados al no dar respuestas claras de lo acontecido con ese remedo de plan de gobierno y reaccionar de forma agresiva e intolerante a los cuestionamientos y a la crítica.

Ojalá que el electorado valore seriamente estos últimos acontecimientos de mentiras, fraude y terrible incompetencia, ya que si Nayib Bukele y sus allegados son capaces de hacer todo esto, qué no harán si llega a ser electo presidente. Recordemos también que Guillermo Gallegos ha manifestado que Nayib es candidato de GANA, y esperan ser parte de ese gobierno. ¿Dónde están esas nuevas caras y nuevas ideas? Ya no podemos entregarle El Salvador a este tipo de personas. La realidad nos indica que Nayib no es más que viejas ideas con los mismos de siempre.