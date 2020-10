Vientos de crisis económica prolongada para El Salvador

Hay una frase famosa que dice: "Se puede engañar a algunas personas todo el tiempo. Se puede engañar a todas las personas en algunas ocasiones, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo". En materia económica y financiera los errores, las inacciones y la irresponsabilidad terminan pasando la factura más temprano que tarde.

La situación económica del país se ha venido deteriorando a pasos agigantados en la última década. El excesivo endeudamiento que comenzó con la crisis financiera internacional de 2008-2009 y la falta de políticas fiscales adecuadas en esa década llevó a que en abril de 2017 el Ministerio de Hacienda realizara un impago de deuda de pensiones y eso causó una fuerte baja en la calificación de riesgo del país. Entre 2016 y 2017 el gobierno realizó un tímido ajuste fiscal y a finales de 2018 cerró con un déficit fiscal de 2.5 % del PIB. En la primera mitad de 2019 el FMLN abandonó toda la administración pública a raíz de la derrota electoral y el gobierno de Nayib Bukele cerró 2019 con un déficit fiscal de 3.1 % del PIB y una relación deuda a PIB de 72 %.

El presupuesto para 2021 que presentó Nelson Fuentes como ministro de Hacienda y que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en diciembre de 2019 ya incluía una expansión del gasto, una emisión de deuda por $645.8 millones y un déficit fiscal de 3.2 % del PIB. Contrario a lo que el país necesitaba que era una reducción del déficit fiscal para 2020 el déficit se iba a mantener a niveles de 2019. Había estiras y encoges entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa y el punto álgido se dio cuando el presidente militarizó la Asamblea Legislativa el 9 de febrero porque no le habían aprobado un préstamo por $109 millones para el Plan Control Territorial que estaba desarrollando. En marzo se decretó la pandemia y después de haber estado siendo muy meticulosos los diputados para aprobar un préstamo de $109 millones, en un mes le aprobaron que adquiriera $3,000 millones en deudas nuevas y además se ingenió el gobierno la forma de obtener préstamos de corto plazo a nivel local por $910 millones adicionales con LETES y CETES. Además el gobierno echó mano de $88 millones en préstamos de JICA, BM y una pequeña donación del BCIE.

Todo ese endeudamiento autorizado por la Asamblea Legislativa, parte gastado por el Ejecutivo y otra parte en camino de ser obtenido, llevará al país a una crisis de deuda a finales de 2020 cuando el déficit fiscal cierre en cerca del 11 % del PIB y la deuda total supere el 90 % del PIB. Lo lógico era suponer que el presupuesto que se presentara para 2021 era similar o inferior al de 2020, pero la sorpresa fue que era superior en más de $1,000 millones, que la deuda pretende el ministro de Hacienda que crezca hasta en $2,300 millones y que la relación entre deuda y PIB llegaría a 95 % del PIB a finales de 2021.

El presidente Bukele por el otro lado ha seguido diciendo que no ha tenido ni un centavo partido por la mitad durante la pandemia, pero las calificadoras de riesgo ya han comenzado a validar que sí ha recibido y gastado todo ese dinero y que es probable que se le baje la calificación de riesgo a la deuda del gobierno en un futuro cercano. En 2021 tendrá vencimientos de LETES y CETES por casi $2,100 millones que si no consigue recursos afuera necesitará que también se los refinancien los tenedores de esas deudas. En enero de 2023 se vence un bono emitido internacionalmente por $800 millones que el gobierno no podrá pagar y que necesitará que los inversionistas internacionales le refinancien dicha deuda.

Por lo anteriormente expresado el presupuesto de 2021 no debe ser aprobado en los términos que se ha planteado a la Asamblea Legislativa. De lo contrario el ajuste fiscal tendrá que ser más fuerte de 2022 en adelante y de no hacerlo se nos cerrarán las fuentes de financiamiento externas y el país podría caer en una debacle fiscal. No podemos permitir que el país siga al despeñadero fiscal porque nos va a arrastrar a todos y especialmente a los más vulnerables.