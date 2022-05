Vinos, quesos y "amigas vitaminas"

Pienso que las personas positivas se esfuerzan por encontrar el mejor lado de las situaciones y de las personas y no el malo. Además, proyectan una imagen amable; contribuyen a bajar la tensión a su alrededor y nos fortalecen, reaniman y consuelan cuando necesitamos afecto comprensivo cuando necesitamos superar retos difíciles e impulsándonos a crecer frente a las adversidades. Rodearse de "amigas positivas" es ciertamente un regalo de la vida. Así lo experimentamos hace unos días en evento denominado #Mujeresquecontagian, organizado por el Centro Cultural Alamar, que reunió mujeres líderes en un #afterwork de vinos y quesos para conversar con amigas provenientes de distintos ámbitos corporativos sobre las #habilidades #blandas aprendidas durante el encierro por crisis sanitaria.

El objetivo del conversatorio en femenino encaja con el que sugiere el FORO ECONÓMICO MUNDIAL, FEM (World Economic Forum), de reinventarse para navegar mejor la transformación digital en las organizaciones empresariales, desarrollando y creciendo en "habilidades blandas" (en especial en competencias sociales y de comunicación). De acuerdo con el FEM (año 2020), las 10 habilidades que serán más demandadas, al menos hasta 2025, serían: 1. Pensamiento analítico y de innovación. 2. Aprendizaje activo y estratégico. 3. Resolución de problemas complejos. 4. Pensamiento crítico. 5. Creatividad, originalidad e iniciativa 6. Liderazgo e influencia social. 7. Uso de la tecnología. 8. Diseño y programación de tecnología. 9. Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad. 10. Razonamiento y resolución de problemas. https://es.weforum.org/agenda/2020/10/estas-son-las-10-principales-habilidades-laborales-del-futuro-y-el-tiempo-que-lleva-aprenderlas/

El evento de vinos y quesos fue ideal para reflexionar sobre las maneras efectivas de crear espacio para la colaboración y apoyo entre mujeres, que a su vez lleva a crear el networking educativo necesario para que ocurra el intercambio de experiencias enriquecedoras, envuelto en el empaque humano de las diferentes formas de amistad que existen. Se tuvo la oportunidad de participar en un ecosistema educativo de confianza para intercambiar una sincera amistad femenina que permitió conversar diferentes maneras de construir resiliencia para desarrollar la mejor versión de sí mismos.

Hay que recordar que lo característico de la amistad es la confianza. No hay reservas en los amigos, se comunican. La veracidad es característica de la confianza y de la justicia… Quien se ama bien a sí mismo está capacitado para tener amistades verdaderas y se le facilita querer mejor a sus amigos. Quienes son seres humanos virtuosos tienen buenas amistades. La amistad es propia de las personas buenas… Hasta el filósofo Aristóteles señala que en cualquier comunidad es necesario que haya alguna clase de justicia y de amistad, y si no, la comunidad es imposible. (Ideas del pensador y filósofo Leonardo Polo, haciendo referencia al tesoro de la amistad según Aristóteles y la gran tradición cristiana. https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/407/5/5.%20LA%20AMISTAD%20EN%20ARIST%C3%93TELES%2c%20LEONARDO%20POLO.pdf).

El ambiente de cercanía y apertura que compartimos en el conversatorio con mujeres admirables me trajo a la mente las características que describe de una "persona vitamina" la Dra. Marian Rojas Estape en todas sus conferencias, que fácilmente se pueden aplicar a una "amiga vitamina", de las cuales dice que son gente: 1. Que se esfuerzan por tener una mirada positiva, optimista y agradecida. 2. Se automotivan a sí mismos. 3. Proyectan una imagen confiable, amable, optimista y resiliente. 4. La persona o líder vitamina proyecta una imagen amable. 5. Están convencidos de que la felicidad implica enfocarse en el vaso medio lleno y no vacío. 6. Se esfuerzan por encontrar el mejor lado de las situaciones y de las personas y no el malo. 7. El liderazgo vitamina se consigue a través de educar las emociones. Consiste en educar los deseos. 7. Buscan servir a la gente en vez de servirse de los demás. 8. Son solidarios. 9. Se alegran y celebran los triunfos de todos, incluso más que los mismos protagonistas. 10. Se automotivan por razones trascendentes (valores más allá de los propios). Les interesa dejar un legado.

Gracias, Carla de Vanegas (Search El Salvador y RedSofa), Carla Meyer de Dumont (Fundación Rafael Meza Ayau), Silvia Guevara (Fundación Sirama), Mónica de Mas (Fundación Ayúdame a Vivir), por enriquecerme con su testimonio y lecciones aprendidas durante el confinamiento por el covid, que les posibilitaron reinventarse y crecer hacia una mejor versión de sí mismas.