Violencia electoral: jugando con fuego

El 30 de noviembre, varios militantes y candidatos a diputados de un partido político rodearon las oficinas del Tribunal Supremo Electoral hasta altas horas de la noche, impidiendo la libre circulación de los empleados y funcionarios de dicha entidad, poniendo en riesgo su seguridad personal. Estas imágenes nos recuerdan a episodios lamentables de la historia de El Salvador con violencia política y mucha sangre derramada. Nos preocupa que estamos jugando con fuego y las consecuencias pueden ser muy graves, por ello hacemos un llamado urgente a evitar estas actuaciones y resguardar la legitimidad e integridad de las elecciones 2021.

Las elecciones cumplen diversas funciones en una democracia, destacándose como el mecanismo social e institucional del reemplazo consensuado y pacífico de los funcionarios. Al evaluar la situación de las elecciones en el siglo XXI en América Latina, los estudios académicos de la Organización de los Estados Americanos destacan que las elecciones brindan legitimidad de origen a las autoridades electas; no obstante, todavía persiste la falta de confianza de la mayoría de la ciudadanía en cuanto a la integridad de las elecciones.

La integridad de los procesos electorales es una característica asociada al respeto de la libertad e igualdad política a partir de un proceso electoral profesional, imparcial y transparente. En ese sentido, el artículo 209 de la Constitución y las leyes electorales crean organismos electorales temporales para contribuir a la legalidad, legitimación, transparencia y credibilidad de los comicios, así como el control contra cualquier acto o intento de fraude. Estos organismos son la Junta de Vigilancia Electoral, Juntas Electorales Departamentales, Municipales y Receptoras de Votos conformadas por personas postuladas por los partidos que compiten en estas elecciones, y cuyas actuaciones están sujetas al control de otros entes tales como el TSE y los tribunales.

El proceso electoral salvadoreño cuenta con debilidades que deben atenderse, por ejemplo, controlar el financiamiento de las campañas políticas; no obstante, la violencia no es la solución sino la construcción de los acuerdos políticos y el impulso de reformas legales e institucionales necesarias. Es causa de seria preocupación presenciar declaraciones de líderes políticos y funcionarios que promueven las prácticas tradicionales de violencia, o siembren dudas en la organización de las elecciones sin presentar indicios o evidencias.

Ahora bien, no solo preocupa la violencia generada por seguidores de candidatos o de un partido político; también que los líderes de este no la frenen. Preocupa la pasividad de la Policía Nacional Civil: no resguardan ni el orden ni la seguridad. ¿Dónde están los organismos de control de la PNC que permiten que se incumplan los deberes? La violencia se puede desbordar y resultar incontrolable. La amenaza al proceso electoral no está en los fantasmas que esa tarde perseguían los militantes, sino en la escalada en la desnaturalización de la PNC que está pasando a ser un cuerpo de seguridad pública a un séquito de guardaespaldas de un grupo de funcionarios y políticos aliados.

El Centro de Estudios Jurídicos hace un llamado a todas las autoridades y partidos políticos a cumplir con la Constitución y las leyes electorales, respetando la libertad e igualdad política de toda la población. También a la OEA, a que ejerza la labor de verificación de los procesos electorales, guardando la democracia en América Latina.

Centro de Estudios Jurídicos

