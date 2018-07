Violencia familiar en la violencia familiar

De alguna manera, en esta profesión, una llega a “acostumbrarse” a escuchar cientos de historias de abuso sexual y abuso físico en contra de las mujeres. Te indignás, tomás conciencia, te interesás y hasta querés ayudar de alguna forma a que este problema tan grave que golpea nuestra sociedad se resuelva. La violencia que viven las mujeres en este país es inmensamente asquerosa, aunque algunos insistan en decir que es una exageración.

Sin embargo, la percepción y la indignación suele subir de nivel cuando este aqueja a alguien de tu círculo más cercano. Cercano o no, de estos casos lo que más me ha indignado es la respuesta que muchas veces tiene el mismo entorno hacia las víctimas de violencia intrafamiliar. Es habitual escuchar “ella se lo buscó”, “hoy si ya se acompañó que se aguante”, “que se quede con él porque nadie más la va a honrar”, y muchas más.

Y si estas mujeres logran entender el cuadro de violencia al que se enfrentan y salir de él, también tendrán que soportar frases lapidarias en detrimento de ellas y no contra el abusador. Familias que les piden no denunciar para evitar el escándalo, o que les piden encerrarse de por vida y no osar nunca más buscar otra pareja por el qué dirán. Básicamente, la misma familia quiere condenarlas a una suerte de reclusión o convento, en el que merecen estar por “equivocarse”.

Tenemos aún muy poca empatía por este tema. Si la mujer está en un círculo de violencia, y se queda, es idiota; y si se sale, una vergüenza para la sociedad. Pero lo importante es entender el problema y ser empáticos y sobre todo compasivos. Muchos de nosotros vemos estos casos desde un falso pedestal en el que solemos ponernos creyendo que tenemos la vida perfecta.

Parece que nos cuesta entender que la mujer no provoca que le peguen, o que le griten o que la humillen o que la violen. Nos cuesta entender que no hay nada que justifique ningún tipo de agresión. Que es “mala mujer”, “que es vaga”, “que es irresponsable”, “que es mala mamá”. En cualquiera de esas excusas que los abusadores suelen dar, lo que debería ocurrir es que así como hubo un contrato físico, mental o emocional para la unión de pareja, así mismo debería darse por caducado. Si la mujer le es infiel, pues la deja; no la mata, no la golpea, es lo que hacen las mujeres cuando descubren las infidelidades de sus esposos, porque parece que de este lado entendemos mejor que las relaciones no son de pertenencia, sino de comunión.

Finalmente, aprovecho este espacio para pedirle a las familias que hagamos el ejercicio de escuchar hacia adentro y hacia afuera; no para darle una respuesta al otro, sino para intentar comprender qué pasa por su cabeza y por su corazón. Dejemos tanto de señalar y cuestionar e intentemos comprender el entorno que nos rodea.