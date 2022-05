Audio

¡Viva el Soji!

El faro que ilumina la vida de este Alfaro tiene 4 reflectores: Orden, Disciplina, Aseo y Ejercicio. Mantra, digno de mi lápida, aunque no podrá ser, pues no hay lápidas sobre las olas del mar, mi destino final. Pero ahora no se habla de muerte; se habla de un necesario hábito de vida, sea cual sea tu nacionalidad, sexo, ocupación o clase social: El Orden.

"La gente ordenada sabe dónde tiene las cosas", lo repito y lo repito, junto a la lorita Pepita. Saber dónde uno tiene lo que busca ahorra tiempo, previene angustia. Debe haber un lugar para cada cosa. Dicho de otra forma, cada cosa debe tener su lugar: el celular, las llaves, el control remoto, el cargador, las tijeras, las medicinas, la comida y bebida.

Admiro a los budistas: Lo primero que hacen, al abrir los ojos, es dedicar 20 minutos a la limpieza y orden de su entorno. Se trata de un excelente hábito llamado Soji: el momento en la mañana, antes de meditar o rezar, en el que aquietan su espíritu ordenando. En su filosofía, no podemos perseguir la luz sin el orden mental, espiritual, y también físico, razón por lo que a diario tienden su cama, organizan gavetas y sacuden libreras.

Admiro a los ingleses por su Boxing Day, nada que ver con boxeo, todo que ver con cajas para chunches viejos. Inicialmente un día decembrino, en el que los patrones les regalaban a los sirvientes. Ahora un día para quitarle peso a tu casa, limpiarla de pies a cabeza. En su filosofía debemos apartar lo que ya no nos sirve, ya no nos gusta, o ya no necesitamos, para darle paso a lo nuevo. Además, matan two birds with one stone, ya que quedan bien con los más necesitados. Muy cierto: el sobrante de uno puede ser el tesoro de otro.

Tres pájaros de una pedrada, mejor dicho, pues además dan el ejemplo iluminando a los cipotes con el faro del orden –algo que a los salvadoreños nos caería de perlas.

¿Qué tal si combinamos el Soji budista con el Boxing Day inglés? ¡WOW! Simplificaríamos nuestra vida, exorcizaríamos malas vibras, ganaríamos espacio y armonía, encontraríamos la luz del orden.

¡Todos a derrotar el malvado desorden! A declararle la guerra a los platos sucios (chulada de artillería venden en Dollar City). A nunca más dejar que la basura rebalse, que la ropa sucia trapee el suelo, y el nudo de pelos se acumule en la ducha. "¡Soji, por favor"! suplica la lorita.

Aprovechemos estos días lluviosos para quitarnos un peso de encima, para llenar cajas de lo que ya no usamos (pero el prójimo seguro que sí). Iluminemos nuestras vidas tendiendo camas, ordenando gavetas, sacudiendo libreras, lavando platos, vaciando basureros, estrenando contenedor de ropa chuca, shineando baños. Cuando uno pone en orden su propia casa es cuando cambia su propia mentalidad.

¿Qué fumé preguntan? Nada, lo que pasa es que el orden es un poderoso reflector de mi vida, y aunque soy algo compulsivo, acepto que es mejor ordenar para vivir, que vivir para ordenar.

Está comprobado, los ordenados padecemos menos de estrés al evitar encachimbarnos por no encontrar las p&#$" llaves (además, somos menos mal hablados). Todos a marcar un antes y un después en nuestros espacios, será una experiencia esclarecedora y enriquecedora. ¡Viva el Soji!

Nota: Olvídese de "guardar para ocasiones especiales": manteles, platos, vasos, cubiertos de la abuela. Si algo nos enseñó la pandemia es que cada día es especial. Para ser felices debemos rodearnos de cosas que nos dan alegría, no mantenerlas escondidas.