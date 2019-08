Vivimos en un tiempo en que las inconsistencias climáticas se juntan constantemente con las volatilidades políticas

Cuando se lanza una mirada analítica sobre lo que ocurre en este preciso momento del devenir tanto nacional como regional y global lo que salta de inmediato a la vista es la sensación de inestabilidad que se mueve por todas partes. El llamado "cambio climático" no deja de lanzar señales intranquilizantes y en muchos casos depredadoras, desde todos los rumbos del mapamundi; y los llamados "cambios políticos" están a la orden del día sin que se les pueda poner enfrente ningún tipo de predictibilidad verdaderamente confiable. Es, pues, una época de alto contraste con lo que antes de vivía: hoy prevalece lo imprevisible real cuando antes se hacía sentir una previsibilidad cargada de artificio; hoy todo parece inseguro aunque las señales ordenadoras están comenzando a emerger, y antes todo parecía básicamente seguro pese a que se trataba de una forma de seguridad con muy pocas bases reales.

En la hora actual, los estragos del clima son un acontecer que no respeta ningún tipo de fronteras geográficas. En estos días las olas de calor sin precedentes y las inundaciones sin control aparecen con frecuencia amenazante al máximo. Y, en lo que al acontecer político se refiere, tampoco hay límites de ninguna índole, y lo que salta por doquier es la insatisfacción ciudadana desmedida, según se ha visto y sigue viéndose en situaciones como las de Venezuela y Nicaragua, y aun en lugares insospechados como Hong Kong. Es como una onda que circula en plan de protesta airada por lo que se está dando en los respectivos espacios nacionales.

No hay duda de que este momento es un imán de conflictividades, desde cualquier ángulo que se le enfoque, y lo pertinente para todos y cada uno de los que estamos aquí ahora mismo es que no perdamos de vista ningún detalle de lo que ocurre, para poder articular las estrategias defensivas y redefinidoras que se vuelven cada más urgentes. De no emprender esto de inmediato todo lo que podrá esperarse del futuro será más incertidumbre y más inestabilidad.

En un país como el nuestro, afectado por tantas limitaciones más de procedimiento que de fondo, lo que se nos impone es reconsiderar nuestras visiones y nuestras previsiones sobre la realidad nacional hasta en sus más escondidos componentes y facetas. Y partir de dichos reenfoques clarificadores lo que se tendría que potenciar es la planificación de todas las tareas por hacer y de todas las soluciones realmente aplicables. Si esto no se impulsa en serio y con voluntad permanente nunca saldremos de los atolladeros que tanto nos obstaculizan el tránsito hacia el desarrollo en el verdadero sentido del término.

Dadas todas las circunstancias que se hacen hoy presentes en el día a día, no es de extrañar que proliferen por todas partes las sensaciones de ansiedad y de impaciencia, con expresiones que muy frecuentemente detonan violencia e inestabilidad. Y esto también habría que tratarlo y controlarlo de manera inteligente y consistente, para que las variadas oportunidades que trae consigo el fenómeno globalizador no se pierdan en este devenir tan incierto que estamos recorriendo sin asideros confiables.

Lo que sí es cierto, sin que haya posibilidad responsable de evadirlo, es que en esta coyuntura cualquier descuido es una apuesta al vacío y cualquier error de cálculo es una invitación a la inviabilidad, que representa a todas luces el peligro mayor. Permanecemos rodeados de situaciones que son un grave riesgo en sí, porque contienen los ingredientes de las crisis descontroladas.

Este es momento en que la reflexión debe ganar terreno, haciendo que el buen juicio se vaya imponiendo sobre toda forma de arbitrariedad. Y las ciudadanías son las que, a lo largo y ancho del mundo, se han vuelto guardianas de tal proceso.