El Papa Francisco en una de sus homilías animó a vivir con sencillez y, como los niños, los jóvenes, a hablar con sinceridad y transparencia, incluso si están equivocados, porque la transparencia permite recibir de Dios la gracia de la libertad.

A Dios debemos decirle las cosas con transparencia. Y no vivir una vida que no es ni una cosa ni la otra. Hemos de pedir la gracia de la libertad para decir estas cosas y también la gracia de conocer bien quiénes somos ante Dios.

De ahí la importancia de tener sabiduría en lo concreto y también estar prevenidos sobre el peligro de vivir en la tibieza, en el gris, ni buenos, ni malos, ni negro, ni blanco, grises. Porque al Señor no le gustan las personas que viven su vida con tibieza.

Concretos para no ser mentirosos, si confesamos nuestros pecados; Él es fiel y justo, tanto que nos perdona; nos perdona cuando nosotros somos concretos.

En la Primera Carta del Apóstol San Juan, el evangelista describe y anuncia que "Dios es Luz y en Él no hay tiniebla alguna". En esta narración hay muchos contrastes: entre luz y tinieblas, entre mentira y verdad, entre pecado e inocencia. Pero el apóstol siempre llama a la concreción, a la verdad, y "nos dice que no podemos estar en comunión con Jesús y caminar en las tinieblas, porque Él es la luz".

Por ello, o una cosa u otra: el gris es aún peor; porque nos hace creer que estamos caminando en la luz; porque no estamos en la oscuridad y esto nos tranquiliza.

El gris es muy traicionero. O una cosa u otra. "Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros". Aquí hay algo que puede engañarnos: decir todos somos pecadores, como quien dice buenos días: una cosa habitual, incluso una costumbre social, y así no tenemos una verdadera conciencia del pecado. No podemos decir: No, soy un pecador por esto, esto, esto. La concreción de la verdad: la verdad siempre es concreta.

La verdad es concreta y no podemos ir a confesar nuestros pecados de forma abstracta; debemos decir Sí, yo... sí, perdí la paciencia una vez, volví a perder la paciencia. Soy un pecador: Yo hice esto. Esto es lo que pensé. He dicho esto. La concreción es lo que me hace sentir como un pecador en serio y no un pecador en el aire.

Decirle al Señor con libertad las cosas como son y pedir su ayuda, imitando el ejemplo del apóstol Pedro después de la primera pesca milagrosa: "Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador".

El diablo quiere que vivamos en la tibieza: tibios, en el gris: ni bueno ni malo, ni blanco ni negro: gris. Una vida que no complace al Señor. Al Señor no le gustan los tibios.

Pidamos al Señor la sencillez y que nos dé esta gracia que da a la gente sencilla, a los niños, a los jóvenes que dicen lo que sienten; que no lo ocultan, incluso si es algo equivocado, lo dicen.

Nuestra Madre, la Virgen Santísima, que vivió la vida con sinceridad y sencillez, nos ayudará, si se lo pedimos confiadamente.