Vote por rostro

El pobre trabaja, el rico lo explota, el soldado defiende a los dos, el contribuyente paga por los tres, el vago descansa por los cuatro, el borracho bebe por los cinco, el banquero estafa a los seis, el abogado engaña a los siete, el médico mata a los ocho, el sepultero entierra a los nueve y el político vive de los diez.

¿Cuál de estos diez es su profesión u oficio? En la realidad salvadoreña, si usted se encuentra entre los primeros nueve, difícilmente cambiará de estatus; a menos que se haga político.

En todo caso, le recomiendo no envenenarse con la política, para evitar pelearse con sus parientes o amigos desubicados. Si alguien no está de acuerdo con el actual gobierno, tampoco quiere decir que está de acuerdo con las políticas anteriores del FMLN y ARENA. El punto es no clavarse ya que usted seguirá existiendo en el mismo puesto en el que se encuentra, a menos que se haga político. Como Gallegos quien, en busca de mantener su estatus de poder y abundancia, hablaba maravillas de Carlos Calleja, pero cuando se dio cuenta de que le estaba apostando a un caballo perdedor, volcó su romance hacia Bukele.

Excelente que emita su opinión sobre el rumbo del país; que defienda los servicios sociales que está recibiendo y critique las cosas malas, pero, por favor, no cierre sus ojos ante la corrupción e impunidad, ni ponga sus manos al fuego por el gobierno. Dese cuenta de que le están endulzando el oído a punta de mentiras, que la polarización no lleva a ningún lado; que nuestra democracia está en riesgo, pero no agarre llave que usted seguirá luchando cuesta arriba para sacar adelante a su familia.

Entienda que el gobierno actual es igual a los anteriores, pero con nuevas mañas. Ya invadió las instituciones del Estado, las maras y el ejército; ahora va por la Asamblea. Como le repito, usted seguirá igualito aunque, si el gobierno sale con las suyas, para atrás como el cangrejo en materia de salud, educación, seguridad, inversión, delincuencia y pobreza. Y si deja que le opaquen la realidad y se pelea, también terminará sin amigos.

La recomendación es que no defienda a ningún corrupto, sea de izquierda, de derecha, populista u oportunista. No sea ingenuo en creer que los que están ahora en el gobierno van a terminar con la pobreza. ¡Olvídese! Las bolsitas de comida solo duran cuatro días y, después de la campaña, nunca más. Maña vieja: Sánchez Cerén regalaba, todos los sábados, bolsitas para encubrir la corrupción, y su gobierno también quiso apoderarse del poder legislativo y judicial.

A casi un mes de elecciones, le recomiendo quitarse los fanatismos y ocupar la razón. Acuérdese que toda la raza política es igual, salvo aquellos con preparación académica y un pasado libre de pulgas. Las cartas están tiradas; estudie los perfiles y vote por rostro, no por bandera. No se deje influenciar por varios ases bajo la manga que en estos días sacará la agencia de publicidad que nos gobierna. No sería raro que el 9F salgan con otra inauguración flash del verde hospital, cortina de humo para opacar la oleada de críticas por el aniversario de la invasión legislativa.

Recuerde que los políticos, todos, viven de sus impuestos; ninguno le va a cambiar de nivel en la cadena de sobrevivencia en la que existe.