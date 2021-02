Voto masivo mata dictadura

¿Será que Bukele cumple su sueño de poder absoluto, o vamos a salir a votar, masivamente, para que la Asamblea no sea sometida al presidente? Una Asamblea balanceada es lo único que nos separa de una dictadura, ¡tenemos 12 días para que nos caiga la peseta!

¡Abramos los ojos, salvadoreños! Con "Nayoría" legislativa, la Asamblea se convertiría en el club privado de la N, donde se reunirían para firmar y sellar sus marañas, y para celebrar que el fiscal (Walter Araujo dicen), y los magistrados de la Sala de lo Constitucional, serían de su mara.

Conformarían un nuevo Tribunal Supremo Electoral, cuya misión cambiaría de Consolidando la Democracia a Consolidando la Dictadura, lo que quiere decir que, a partir de 2024, pantomima de elecciones para perpetuarse en el poder.

El déficit fiscal y la deuda serían tan insostenibles, que les tocaría inyectarnos, no contra el covid como deberían estar haciendo, sino que más IVA y más impuestos. Peligrarían nuestros ahorros –los perderíamos si zampan el colón, y también nuestras pensiones.

Hasta entonces, usted, receptor de canasta, hipnotizado por la multimillonaria aplanadora propagandística del Gobierno, que usted mismo paga, abrirá sus ojos. "Tu ley" dice la Milena; "Too Late" corrige la lorita Pepita, en perfecto Open English.

Hasta entonces saldremos a protestar, y a recibir garrotazos y balas de una Fuerza Armada y una PNB (Policía Nacional Bukeleana) sumisas al hombre. Para acabar de amolar, no circularía este periódico ¡callarían La Pluma de Calín! víctimas de batalla frontal contra "el periodismo incómodo". Con tal de que no nos maten como a los del FMLN.

En El Salvador entero predominaría la ley de la jungla y la pobreza: sin opositores que levanten bandera, ni inversionistas que generen empleo; sin diputados, jueces ni fiscal independiente; sin periodistas que señalen las marañas; con emigración masiva nunca vista.

Nuestros ojos y oídos consumirían solo el lado oficial de la historia, para muestra Diario El Salvador y Foca Visión. ¡Pajeraaazooooos!" la lorita desde el fondo de su galío.

Esta debacle se puede evitar si y solo si nos cae la peseta antes del 28F; si abrimos las pepas y salimos, masivamente, a matar la dictadura con nuestro voto.

Piense su voto, a ningún salvadoreño (excepto a la nueva argolla) le conviene mayoría de la N. Divídalo en 2, máximo 3 candidat@s; por favor que sean capaces, no burros; actuales y no dinosaurios; que amen su país, no el dinero sucio; y que sean de diferentes partidos pues para consolidar la democracia la clave es el balance legislativo.

Lo bueno es que se siente, se siente, pesetas cayendo; ojos abriendo; el #9FNuncaMás sí que retumbó. Con razón se oyen, se oyen, cánticos de fraude, igualito que Trump. ¿Y si no se le concede su sueño, invadirá otra vez la asamblea? "Diosguarde".

Lo bueno es que Johnson went home, y Aponte dijo "Bukele es un atropello a la democracia, pero deben tener fe que esto no es permanente, y la solución está en las manos de los mismos salvadoreños". Gracias, Mari Carmen, ¿cuándo se viene para Santa Elena? Gracias también a Joe por dejarlo chiflando en la loma, a pesar de que le llevaba Pollo Campero.

La abstención a las urnas es otro atropello a la democracia, pero tengo fe que los salvadoreños saldremos masivamente a matar la dictadura y así frenar la debacle arriba descrita. La solución está en nuestras manos, ¡TODOS A VOTAR!