Washington Post en el cine

El periodismo, en el entendido que debe ser sin sesgos ideológicos, sin ataduras estatales, en el entendido que debemos gozar de un periodismo en toda su libertad desde luego con una información verídica, sin ánimos de confundir ni despistar al lector de la información que se pretende transmitir. Los periódicos se hacen de mucha fama por dos grandes razones: por ser objetivos o por ser tendenciosos. Claro, no solo los periódicos, también canales de televisión y programas radiales. En Estados Unidos se estrena una película que definitivamente a todo periodista o columnista de opinión debe y puede llamar la atención. Protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks la película The Post, dirigida por el gran Steven Spielberg, llega a los cines de Estados Unidos, es una dramatización de una historia basada en hechos verdaderos. Streep protagoniza a la primer mujer periodista llamada Kay Graham del periódico Washington Post así como también su exigente jefe editor Ben Bradlee protagonizado por Tom Hanks. No soy amigo de contar la trama de las películas pues la emoción y suspenso se evaporan, no obstante lo que se ha podido saber es que trata de una revelación periodística de dicho medio sobre los llamados Pentagon Papers. Esto era un momento muy decisivo, ya que podía terminarse la existencia del Washington Post o elevar su popularidad y establecerse como un medio objetivo en todo Estados Unidos. Pentagon Papers contenía historia sobre la participación de Estados Unidos en la región Indochina en la Segunda Guerra Mundial. En 1968 se descubre toda la información de tales documentos, Daniel Ellsberg un investigador sénior asociado al Centro de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico de la Universidad de Massachussets, reveló sin autorización toda esta información al New York Times. El 13 de junio de 1971 el New York Times empieza a revelar información que se consideraba de secreto de Estado por el gobierno federal, desde luego, el periódico fue demandado por el gobierno en ese momento del presidente Nixon; sin embargo, no sirvió de mucho, pues para ese momento el Washington Post ya tenía en sus manos tales documentos. Pentagon Papers revela información de Harry Truman, expresidente de EUA, y del expresidente Dwight Eisenhower, entre otras informaciones. Sin duda una película que no puede pasar desapercibida por internacionalistas y periodistas pues aquí se fusiona un conjunto de sucesos. Esto es un ejemplo claro, que a pesar de una presión grande del gobierno federal estadounidense y demandas judiciales en sus cortes, ambos periódicos revelaron la información con la finalidad de poder ser objetivos en ese momento decisivo para dicho país.

