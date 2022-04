Will Smith y su violencia justificada por "amor"

No tengo que contarles lo que pasó. La noticia de que Will Smith golpeó en pleno escenario a Chris Rock durante la transmisión de los premios Óscar 2022 por haberle hecho una broma de mal gusto a su esposa invadió las pantallas y dio vuelta al mundo en tiempo real, siendo el origen de múltiples memes, chistes, videos, y opacando la transmisión. Lamentablemente otros hitos como que Troy Kotsur se convirtió en el primer hombre sordo en ganar por primera vez un Óscar o que Jane Campion fue la tercera mujer en ganar un Óscar a mejor dirección no tuvieron el mismo nivel de interés en la audiencia.

Sorprendentemente, Will Smith continuó sentado en la gala y un poco después del incómodo episodio, le entregaron un Óscar como mejor actor; en su discurso se disculpó por lo sucedido. Recientemente se supo que él renunció a ser miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y se espera que próximamente la junta directiva de la Academia decida las medidas disciplinarias a tomar por la violación de los Estándares de Conducta. Además, tanto Netflix como Sony han cancelado o dejado en suspenso películas que haría el actor.

Más allá del castigo que la propia industria cinematográfica va a darle a Smith, no hay sanción suficiente para lo que pudo haber causado en los 15.36 millones de telespectadores. Cuenten en esos millones a menores de edad, jóvenes, personas de todo el mundo para quienes él es (o era) un ejemplo a seguir, la "Leyenda", "el Príncipe del Rap" al que vieron tener un desliz "en busca de la felicidad" que casi alcanzó esa noche en la que se llevó un Óscar, aunque verlo le va a significar más vergüenza que alegría.

Según lo justificó el mismo Will Smith, el golpe fue respuesta a una ofensa a su esposa, "el amor te hace cometer locuras" dijo. En las redes sociales son muchos los que opinan que estos actos perpetúan actitudes machistas pues él asumía que su esposa no era una persona con capacidad de decidir si responder (o no) y cómo a una broma sobre ella, sino una posesión suya a la que él debe "defender". Se han leído preguntas como si alguna vez importó lo que opinaba la esposa o qué hubiera pasado si le hubiera pegado a una mujer, caso en que seguramente hubiera salido esposado del lugar o al menos no hubiera seguido sentado presenciando la gala sin ninguna consecuencia aparente.

Como dato curioso, Will Smith contó hace un año un episodio traumático de su niñez en el que su padre, Willard Carroll Smith, golpeó a su madre en la cabeza, ella cayó y escupía sangre por la boca. Él se reprochó durante años el no haber hecho nada para ayudarla en aquel momento.

El crecer en un hogar donde la violencia era pan de cada día pudo haber influido en lo que pasó esa noche de los Óscar, y aunque pidió perdón entre lágrimas, el amor por una persona no justifica ser violento ni agredir físicamente a otra. Ojalá él encuentre cómo salir delante de esta crisis, que la salida sea significativa y aleccionadora para todos y ojalá todos lleguemos a entender que ni en las más lujosas galas de Hollywood, ni en ningún lugar del mundo, la violencia se debe normalizar.