¿Y a ellos les dan la bandera de El Salvador?

"Expulsan a seleccionados de la sub-21 de la Villa Olímpica Barranquilla 2018 por indisciplina". "Ellos violaron el reglamento de conducta". "Los sub-21 expulsados de la Villa Olímpica cometieron una falta grave". Estos son algunos de los titulares sobre lo que 13 jugadores menores de 21 años hicieron en Barranquilla. ¿Debe esto avergonzar al fútbol nacional? ¿Debe esto avergonzar al país? Pregunto porque en juegos internacionales, los seleccionados reciben y deben lucir la bandera de El Salvador.

Participaban en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento multideportivo para lucir el esfuerzo de atletas y deportistas. Son competencias en 36 disciplinas. Hay baloncesto, béisbol, boliche, natación, esgrima, gimnasia, golf, judo, karate, lucha, patinaje, remo, softbol, tenis, tiro, vela, voleibol y, entre otros, ciclismo. No aparece el motociclismo porque esto no es deporte. Los participantes son de 27 países y todos llegan con el propósito de lucirse y hacer lucir a su país. De lo contrario, no llegarían.

Cuba lleva la delantera en el medallero histórico: 3,220 medallas con 1,752 (54 %) de oro. Sigue México con 3,537 medallas con 1,235 (35 %) de oro. El Salvador ocupa la posición 10 con 382 medallas, de las cuales 49 (13 %) son de oro. En Barranquilla 2018, México está destacando.

En Barranquilla 2018, El Salvador participa en boxeo, karate, levantamiento de pesas, natación, remo, taekwondo, tiro, tiro con arco y equitación. Los participantes, individuales y grupales, ya tienen algunas medallas. Esto debe enorgullecer al deporte y servir de ejemplo para comprometer más recursos en la formación y el desarrollo de atletas de alto rendimiento.

Los de fútbol nos dejaron mal, muy mal, les quitaron las credenciales y fueron expulsados de la Villa Olímpica porque irrespetaron el reglamento de conducta. Los futbolistas de la sub-21 fueron incapaces de cumplir mínimas reglas de convivencia. Lamentable y vergonzoso. ¿Son expresión de los jóvenes atletas y deportistas salvadoreños? Indiscutiblemente no. Pero ellos se ganaron la madera en los medios de comunicación.

Imposible desconocer que un hecho de esta naturaleza alerta y avergüenza al país. ¿Que dirá la Federación de Fútbol (FESFUT) sobre esto? ¿Qué hará la FESFUT con estos jóvenes a quienes se les encomendó la tarea de representar a El Salvador? Pregunto porque revisé el Código Disciplinario de la FESFUT vigente desde el 31 de octubre de 2009 y, aunque califican y describen infracciones leves, menos graves, infracciones contra el honor y contra la libertad, el alcance del contenido no es aplicable al caso.

¿Y qué hará el Comité Olímpico de El Salvador? Socialmente este grupo de deportistas comete infracción contra el honor de El Salvador, ¿o no? Pregunto porque la FESFUT siempre está en los medios y no precisamente por ser ejemplar. Recientemente fue la elección de la junta directiva. ¿Son personas con moralidad y honorabilidad notoria? ¿Son personajes capaces de hacer del fútbol un ejemplo de trabajo, esfuerzo y disciplina para los adolescentes y jóvenes de El Salvador?

Los jóvenes "deportistas" no han vuelto porque los pasajes fueron comprados creyendo que tendrían perspectivas. Eso dijeron, eso creyeron y ellos mismos las cerraron. Hay que dar seguimiento al caso porque si de algo hay que ocuparse en el país, es de que todos, independientemente de la edad, volvamos al orden, a la disciplina y la legalidad. Y en esto no debe tener excepciones.