¿Y cuando se levante el telón?

Hay que aceptar que en todo gobierno se toman decisiones que no siempre son del conocimiento público, por una diversidad de razones que pueden ir desde la confidencialidad que exige, por ejemplo, la seguridad del Estado, hasta lo más "pedestre", como el manejo irregular de las finanzas públicas. Incluso graves anomalías pueden mantenerse bajo la superficie, especialmente en regímenes autoritarios o cuando el continuismo partidario en el ejercicio del poder facilita su blindaje. Aun así, durante los dos gobiernos del FMLN no se han podido ocultar del todo algunos casos de bulto, no porque no se haya pretendido hacerlo, sino porque la misma apertura democrática se los ha impedido. Sin embargo, sin duda un eventual cambio en la conducción del país nos dará una cantidad de sorpresas que pondrán al desnudo una verdad insospechada.

Pero por de pronto, han salido a la superficie las negociaciones opacas con los chinos, las irregularidades en la información enviada a INTERPOL y la protección a funcionarios corruptos. Y lo último, la reacción al veto presidencial al decreto que le daba más autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF). Esto condujo a la suspensión del país del Grupo Egmont –nombre que deviene de "Egmont Arenberg Palace" en Bruselas, donde tuvo lugar su primera reunión en 1995– que permite a sus casi 160 unidades homólogas de todo el mundo compartir información sobre lavado de dinero, corrupción y financiamiento del terrorismo.

No sabemos cuántos países cuyos gobiernos comparten la ideología del partido en el poder pertenecen al Grupo, lo que el sitio web del mismo señala es que entre los no miembros están China, Cuba y Nicaragua. En cuanto al tratamiento que se le dio al país a raíz de la decisión presidencial, hay que recordar que El Salvador estaba en la mira del Grupo desde que el presidente Funes filtró un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), en su afán de acorralar al fallecido presidente Francisco Flores. Las implicaciones de esa decisión están por verse, aunque algunos diputados ya adelantaron que, con la misma, el país se convertirá en un "paraíso fiscal". Lo que ha hecho el veto es algo peor, porque en rigor, este término corresponde a un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilian en el mismo para evadir impuestos protegidos legalmente (Wikipedia).

Lo que no puede eludirse es el hecho que, con esa expulsión, el país retrocedió un gran trecho en la persecución de los delitos tipificados en la normativa que guía las acciones del grupo; en nuestro caso, facilitadas desde que cambió el régimen monetario. Ante esta realidad, lo que resulta preocupante es que la decisión del profesor Sánchez Cerén se dé en un momento en que dos expresidentes de la república –uno ya condenado– han saqueado, según la FGR, el erario público; su mandato esté en la recta final y haya sido señalado reiteradamente por su poco esfuerzo y voluntad para combatir la corrupción.

Pero habiendo salido a luz un caso que sin duda facilitará más actividades ilegales y que, de paso, también es otro que nos pone en la vitrina internacional como un país que va para atrás en muchos sentidos, debemos estar preparados para afrontar las consecuencias de otras posibles acciones gubernamentales que, ya sea por exceso u omisión, podrían estar afectando seriamente al país. Esto lo sabremos cuando se levante el telón a partir de junio próximo, a menos que se repita el contubernio Saca-Funes.