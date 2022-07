Y después... ¿qué?

Por cuarta vez consecutiva se aprueba la prórroga del Estado de excepción como estrategia para someter a las pandillas. El Estado de excepción es la estrategia de seguridad nacional y dicen las autoridades que se mantendrá hasta que el último pandillero ingrese a la cárcel. ¿Cuánto tiempo demandará esto?

Es indiscutiblemente que entre sus simpatizantes, el gobierno mantiene una opinión favorable sobre estas medidas. Un reducido grupo de ciudadanos e instituciones mantienen su crítica por lo que representan en el ejercicio de los derechos humanos. Las medidas mantienen la "simpatía popular" por lo que la gente siente en su realidad inmediata. El gobierno mantiene la simpatía, por lo que la gente no visualiza a futuro.

Pregunto a residentes de diferentes zonas del país sobre los cambios que han percibido durante este periodo de excepción. La gente siente diferencia y tiene, en general, una postura favorable al accionar del gobierno. Los muchachos ya no están en la calle, dicen. Los muchachos ya no están controlando quién entra ni quién sale. Cualquiera se puede movilizar a diferente hora y se camina con tranquilidad en la calle. Los muchachos ya no están cobrando. Se ha dejado de pagar. Pero... hay un pero que la gente tiene en mente. ¿Qué va a pasar cuando salgan o cuando ya no se tenga el Estado de excepción? ¿Se van a conformar esos muchachos con lo que dejaron de percibir? ¿La gente estará obligada a pagar de manera retroactiva?

Esas y otras son las preguntas que se hace la gente de manera confidencial; son preguntas que reflejan el temor a futuro de la gente. No hay ocupación ni preocupación por los derechos humanos. Hay preocupación por lo que puede suceder en el bolsillo. No hay mal que dure cien años ni tampoco hay bien que dure cien años, se dice. A pesar de esta realidad, a las autoridades del sector se les escucha orgullosos de SU estrategia, aunque reconozcan que, a lo largo y ancho del país, hay campamentos de pandilleros y que las pandillas continúan recibiendo órdenes desde el exterior. Y a pesar de esta realidad, los diputados esperan el eterno reconocimiento electoral por su valor para acompañar la guerra contra las pandillas. El futuro dirá si efectivamente la gente se recuerda de sus acciones y omisiones.

De los Acuerdos de Paz surgió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (02.1992) con la atribución de "velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta de los mismos". La ley entiende "por derechos humanos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y los de la tercera generación contemplados en la Constitución, Leyes y Tratados vigentes; así como los contenidos en declaraciones y principios aprobados por la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos".

Hay un procurador general que entre sus competencias están: vigilar la situación de las personas privadas de su libertad; notificar de todo arresto y cuidar que sean respetados los límites legales de la detención administrativa; velar por el respeto a las garantías del debido proceso y evitar la incomunicación de los detenidos; y llevar un registro centralizado de personas privadas de su libertad y de centros autorizados de detención. En Estado de excepción, ¿eso se ha cumplido con los 49,000 arrestados?

En el Diario Sol de México, el 19 de abril, Daira Arana Aguilar en su columna "Guerra contra las pandillas: guerra contra la dignidad" concluyó: "La opinión más impopular que se puede tener ahora es pedir a los gobiernos que conozcan y atiendan sus obligaciones en materia de derechos humanos y que sus políticas públicas tengan un enfoque centrado en todas las personas y el respeto de su dignidad. En la carrera por la democracia, la libertad, la seguridad y la paz, va ganando el modelo que, mediante el autoritarismo, el miedo y la guerra, pretende generar un poco de estabilidad, ante el caos que esos mismos gobiernos han generado y mantenido. Si no vemos las implicaciones de lo que ‘la guerra contra las pandillas’ implican para la condición humana, necesitamos unas clases de dignidad".