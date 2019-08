¿Y el Departamento de Tránsito...?

Es abrumadora la cantidad de problemas relacionados con el tránsito en la capital y en las principales ciudades del país. Lo hemos expresado antes: REINA EL CAOS. Si hubiese autoridades que conocieran el reglamento de tránsito, es evidente que no se permitirían las incontables violaciones al mismo que se producen cotidianamente. El clamor de la ciudadanía, sordo pero constante, se escucha en todas las conversaciones y en todos los círculos de la sociedad, esa sociedad civil que por estar desorganizada no ejerce más presión para tener una vida ciudadana agradable y segura.

Enumeraré algunas de las cosas que más se observan: 1) el desordenado estacionamiento en todas las calles, sean o no ejes preferenciales, tengan o no pintado en la cuneta el color amarillo que prohíbe estacionarse.

2) La extorsión –que no puede llamarse de otra manera– de los "cuidadores de carros" que cobran por permitir el estacionamiento en la zona en la que "trabajan", aunque sea prohibido estacionar, como los redondeles y las esquinas. Me pregunto ¿por qué no los multan y obligan a que se utilicen los estacionamientos seguros y que cada vez hay más?

3) Los autobuses –máquinas de producir humo letal y enlutar hogares– circulan con las puertas abiertas; paran, para subir y bajar pasajeros en donde les da la gana; circulan de manera temeraria cruzándose los carriles y a velocidades no permitidas; obstruyen intersecciones "porque les da la gana". ¿Tan difícil es controlarles? ¿O tanto poder o influencia ejercen para ser los reyes de las calles? Como sugerimos en una ocasión anterior, podrían vigilarse por medio de drones en las zonas donde los autobuses y automovilistas cometen más abusos (La Ceiba de Guadalupe, Los Héroes, Autopista Sur, Los Próceres, zona de los hospitales, Reloj de Flores, redondeles Naciones Unidas, D’Aubuisson, México, colonia Médica, etcétera). Hacer pruebas de dopaje en las terminales de cada ruta antes de iniciar el primer viaje, a mitad y al final del día. Hacer que cancelen las multas pendientes o retirar de la circulación a las unidades y motoristas insolventes. Exigir a cada empresa un listado de sus motoristas con la fotocopia de la respectiva licencia de conducir vigente... ¿Pueden hacerlo, o les falta valor y capacidad o es muy difícil?

4) Los "gestores de tráfico" que solamente repiten lo que las luces de los semáforos indican y que con gestos angustiantes transmiten a los conductores que "pasen rápido"; para ordenar mejor la circulación en los redondeles bastaría con colocar túmulos alargados en cada intersección, haciendo campañas educativas y endureciendo las sanciones a los violadores. Esas plazas creadas para obtener una población votante –que no les funcionó– deben ser suprimidas o utilizadas eficazmente o que su coste sea reinvertido en medicamentos y personal de salud, por ejemplo. ¡¡¡Un gestor gana lo mismo que un médico interno!!! Se requiere: conocimiento del Reglamento General de Tránsito, capacidad política, valor y coraje para enfrentar las presiones y honestidad para rechazar sobornos.