Dios creó los mares del planeta Tierra, las aves y pequeños animales comestibles para que la Tierra fuera un paraíso para Adán y Eva y que siga siendo un edén por los siglos de los siglos.

1. Breve historia: hace muchas décadas la paja de agua se pagaba en la alcaldía, yo lo hacía por orden de mis padres, por algo las palabras divinas del todopoderoso: "el agua la da Dios y el agua la cobra el alcalde"; por qué se pagaba en la alcaldía todavía no vislumbro la respuesta.

2. Efectivamente las grandes tempestades, los inviernos de semanas ya no se dan por más que los ambientalistas han dicho hace unas semanas que el cambio climático es responsable de que no haya agua y que en nuestra capital y el territorio completo iba a llover de diciembre a abril. Ciertamente han caído unas gotitas pero "gotitas" en diciembre: no más agua. A pesar de que digan los ambientalistas sus tesis no hay agua, los mantos acuíferos están agotados y cada día se agotan más porque no cae agua del cielo.

3. El todopoderoso ha advertido que hemos mal usado el agua y nosotros debemos de cumplir dos sentencias: "ayúdate que te ayudaré" y "el que madruga Dios le ayuda". La primera sentencia es porque tenemos que hacer buen uso del agua para poder disfrutar de ella y no malgastarla; la segunda porque cuando se va el agua, al levantarse temprano aprovechamos que a buenas horas de la madrugada, echan el agua y somos de los primeros en bañarnos.

4. Qué soluciones propone el gobierno porque el Estado debe proteger la vida según la Constitución y sin agua no hay vida aunque la culpa no es de los gobiernos pasados ni de Mr. Bukele ni de los que vengan, la culpa es de la naturaleza y contra la naturaleza no se puede nada. También las flores fueron creadas en el planeta y estas flores crecen y se reproducen aunque de las flores hablaremos al final de esta columna.

5. ¿Qué queda a los territorios sin agua? ¿Qué solución es viable? Ha sucedido en países de grandes desiertos como Arabia, la India y otros: han potabilizado el agua del mar para abastecer a la población del recurso para que sea de uso humano pero eso tiene un costo muchísimo mayor que el aeropuerto de La Unión y el tren del Pacífico: ¿Qué es más importante? Piénselo Ud. y dígalo.

6. Hoy vamos con las flores que nacieron en la Tierra, de estas flores cada flor escoge de entre varios floreros uno, uno para que la unión de uno produzca flores y picaflores. Hoy contemos algo de la flor. Pedro Infante dice que regaba la flor con agua que caía del cielo y con lágrimas de sus ojos pero que le dijeron: "ya no riegues esa flor, ya no retoña porque tiene muerto el corazón". Otra flor de mi oficina de abogado fue una secretaria que tuve que se llamaba Flor y ella fumaba un cigarro que tenía el humo olores agradables y llegaban abogados a ver ese show de fumado, los Dr. Vicente de Jesús Palencia, Jorge Comandari David, Félix Villatoro, Miguel Domínguez Parada y otros y la Flor se fue de la oficina y se pasó a la Procuraduría de Pobres en donde la procuradora era conocida mía y yo le pregunté una vez: ¿y la Florcita? Y ella me contestó: "siempre fuma a la hora del almuerzo, se va debajo de un árbol y sigue fumando la Flor". Entonces aquí terminan estas breves letras. Ya nos veremos en febrero con el Día de San Valentín.