¿Y el rumbo?

El rumbo es incorrecto. Esto significa que la gestión pública, central y local son cuestionadas. El 75.3 % de la gente entrevistada por LPG Datos considera que el país está mal o muy mal. Algunos pueden decir "pero estamos mejorando porque el porcentaje ha disminuido de 80.9 % en el año 2015 a 75.3 en noviembre de 2018". No hay que equivocarse porque el sentimiento de la gente vale más que el porcentaje.

¿Cuál es el principal problema en el lugar donde se vive? La delincuencia y la inseguridad. Y ¿cuál es el principal problema en el municipio de residencia? La delincuencia y la inseguridad. Y ¿cuál es el principal problema en los 20,740 kilómetros cuadrados de nuestro país? La delincuencia y la inseguridad.

No es primera vez que este problema se prioriza. No es primera vez que se afirma "la estrategia de seguridad es ineficaz". Tampoco es primera vez que se repite "de nada sirve darles más dinero". Y tampoco la primera vez que se cuestiona ¿hay estrategia de seguridad?

La Fiscalía General de la República tiene registrados los 20 delitos de mayor incidencia 2016-2018. Van desde amenazas que representan el 19 % del total, hurtos (10 %), lesiones (9 %), robos (6 %), homicidios (4 %), hasta extorsiones (3 %) y tráfico ilícito, violencia intrafamiliar, hurto de vehículos automotores y agrupaciones ilícitas y conducción peligrosa de vehículos automotores cada uno con el 2 %.

Ya se sabe cuáles son los principales delitos, ¿tiene la PNC estrategia para prevenirlos y combatirlos con estricto apego a la ley? ¿Qué hace para mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública? Por el sentir ciudadano la PNC tiene que seguir siendo cuestionada en su desempeño. La gente no siente seguridad, no tiene confianza y mucho menos, tiene paz. Y estos sentimientos son también hacia la misma PNC.

La gente tiene desconfianza de la PNC porque ha distorsionado su filosofía, se ha militarizado y ha dejado penetrarse por "malos elementos". Ya nadie la controla ni supervisa civilmente. Ya nadie tiene confianza en su capacidad. Evaluar a la PNC es evaluar la presidencia del país porque por mandato constitucional es el presidente de la República quien "la organiza y la conduce para resguardar la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública".

El desempleo agobia en el lugar de vivienda, en el municipio y en el país. No hay oportunidades. No hay confianza. No hay condiciones por falta de inversión. Así lo siente la gente a pesar de tratados comerciales, acuerdos parciales y más. Aunque juren que China vendrá con millones, la gente no tiene empleo decente. Y este es el sentir a pesar de funcionarios, instituciones, leyes y más.

Las calles en malas condiciones es el otro problema del metro cuadrado y del municipio. Todos los días hay quejas en los medios de comunicación. ¿Son incapaces de resolver un problema tan evidente? Pregunto porque "bachean" con el método de uno sí, el otro no. Siempre dejan hoyos, el trabajo queda a medias y la gente, con sobrada razón, critica la gestión. Nadie supervisa porque parece que a nadie le importa.

Siete de cada 10 personas consideran que llevamos un rumbo incorrecto. El entorno inmediato en el que vivimos no favorece otro sentimiento. Seguridad, mantenimiento vial, acceso a agua en cantidad y calidad, limpieza de calles y recolección de basura harían diferencia. ¿Por qué no se dan cuenta?