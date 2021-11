Audio

¿Y hoy qué más se les ocurrirá a estos ineptos?

Francamente cada semana al leer lo que hacen los incapaces diputados del lord tenebroso, destructor de la república y psicópata narcisista responsable del desastre económico del país, uno se pregunta si ya llegaron al límite o si continuarán con más locuras luego; pero tal como realmente se comprueba cada siete días, demuestran que solo son una lacra asquerosa, incapaz de pensar por su propio y minúsculo cerebro, el que solo les sirve para coordinar cómo levantar la mano a todo lo que se les ordena desde Casa Presidencial y luego aplaudir sin saber siquiera sobre qué han votado.

Es que en el proyecto de los hermanos Bukele nunca se consideró el bien del país, sino perpetuarse en el Poder; y para ello era necesario un conjunto de ineptos sin principios, que obedecieran sin cuestionar cualquier cosa que su patrón o sus lacayos cercanos les ordenaran. A cambio, les permitirían en el juego de tronos, sentirse como nunca antes en su vida: poderosos; y jugar a ser grandes señores que deciden el destino del país. Pobre conjunto de borregos que por haber subido por primera vez a un carro blindado y tener también por vez primera choferes y guardaespaldas, se sienten lo que no son; demostrando que tienen la cabeza llena del mismo elemento producto del desecho biológico al que tanto ha popularizado su cabecilla.

Las leyes que estos sátrapas han aprobado, igual que las próximas que manden desde la jefatura del gobierno, son frecuentemente inconstitucionales y otras tantas inaplicables, pero como no existe ya una verdadera Corte y buena cantidad de los miembros de ese tribunal, si no todos, se han plegado ya al dictador, no hay nadie que los pueda detener; y el títere del fiscal impuesto ha de velar sin siquiera disimularlo, por todo lo que el patrón del mal le ordene, hasta desaforar y posteriormente encarcelar a dos de ellos mismos, porque aparentemente se rebelaron contra el dictador y decidieron no levantar la mano como focas en todo lo que se les ordenara.

Es que no hay nada peor en un régimen tiránico, que pretender pensar, eso está prohibido, como lo dejó en claro el jefe de propaganda Sanabria, cuando el primer día los diputados de la facción del déspota tuvieron vedado declarar nada ante la prensa; o recientemente el señor Castro, presidente de la Asamblea, cuando les recordó en público que antes de las elecciones ni en su casa los conocían y que estaban llamados a obedecer a su jefe, siempre.

Qué dramática situación en este pueblo sin ley, en donde el autócrata les ha ordenado a las marionetas del parlamento aprobar leyes, cuyo propósito único es amedrentar a los opositores y tener una herramienta para encarcelarlos por si el caso lo ameritara. Una Asamblea que no pudiendo ya endeudar más al país, ha dispuesto que el gobierno se recete el 40 % de las donaciones extranjeras a las ONG, mientras ellos, por cierto, se subieron el dinero que recibían los antiguos diputados, con más viáticos, asesores y hasta con la contratación de sus propios familiares (cosa que criticaron durísimamente de las legislaturas pasadas).

Hoy al califa se le ocurrió quitar cualquier restricción sanitaria, en tanto en el resto del mundo se buscan las medidas pertinentes para contener la famosa pandemia; tan torpe como cuando al principio quebró la economía porque él tenía terror de ser contaminado; y encerró a los salvadoreños en verdaderos centros de contagio y por el tiempo en que a él se le ocurrió, sin ningún conocimiento epidemiológico.

Podrán firmar cuanta absurda ley se les ocurra; podrán prohibir marchas y manifestaciones contra el dictadorzuelo, dizque por la pandemia; y paralelamente mantener abierto el carnaval de San Miguel o los partidos de futbol porque el virus "ahí no atacará"; podrán crear leyes para perseguir a los opositores y encarcelarlos; pero nunca podrán evitar que la verdad brille y sea inmune a modas y a designios antojadizos de cualquier gobernante loco; porque el bien vive y vencerá; y más pronto de lo que parecen imaginarse, deberán retroceder en los disparates y la República volverá a existir, con la ayuda de Dios.