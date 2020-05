¿Y la Carta Democrática Interamericana de la OEA?

Un señalamiento cada vez más frecuente a nivel nacional e internacional por los atropellos a la institucionalidad democrática que ha estado viviendo El Salvador, debido a las vulneraciones al principio de separación de poderes, es ¿dónde está la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la OEA?, y ¿por qué no han existido muestras de considerarla, invocarla y aplicarla?, lo que ha sido objeto de reclamos ante la pasividad del organismo hemisférico, poniendo en tela de juicio si es un instrumento útil para resguardar las democracias, o solo se aplica en algunos casos.

La aprobación de la CDI por la Asamblea General de la OEA en 2001 constituyó un hito histórico para el continente americano, pues buscaba ser un instrumento para defender la democracia, al configurar un documento integral para promoverla y proteger sus principios a lo largo de los Estados miembros. La Carta señala que son elementos esenciales de la democracia representativa: el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio sometido al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y "la separación e independencia de los poderes públicos". Asimismo, agrega que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, la probidad, y la libertad de expresión y de prensa.

Al revisar lo anterior, es notorio que El Salvador en varios aspectos no está respetando la CDI; pero el problema no solo está ahí, sino que no ha habido señal de la OEA y de su secretario general de actuar y expresar su preocupación por las afectaciones a la democracia y los derechos humanos, a diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sí lo ha hecho. Solo con lo relativo al irrespeto a la separación de poderes, abundan los motivos para intervenir. Al respecto, los deplorables acontecimientos del 9 de febrero, con la militarización de la Asamblea Legislativa y el intento de toma del control por parte del Ejecutivo, que significó un quebrantamiento del orden constitucional; y ahora durante la emergencia por el covid-19, el incumplimiento del Ejecutivo a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, emitidas tanto por extralimitaciones al ejercer el poder, como por violaciones a derechos fundamentales, tal como lo ha constatado la PDDH.

De acuerdo con el artículo 20 de la CDI, en caso de alteraciones al orden constitucional que afecten el orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general pueden convocar al Consejo Permanente para evaluar la situación, tomar decisiones y llevar a cabo gestiones diplomáticas para la normalización de la institucionalidad democrática. Activar la CDI debe ser de manera oportuna, pues cuando ya se ha perdido la democracia, retornar a la misma cuesta mucho, y es por ello que estos mecanismos deben enfocarse en prevenir y evitar a tiempo crisis políticas institucionales. La vía más expedita sería a través del secretario general.

En El Salvador se está presenciando una escalada rápida de acciones antidemocráticas que están poniendo en grave peligro el orden constitucional, y es por ello que es necesario que la OEA y su secretario general rompan la inacción, intervengan a tiempo y hagan valer la Carta Democrática Interamericana.