¿Y si fuera hoy?

Hoy es día de los muertos y la reflexión es obligatoria. Obligatoria no solo porque la conmemoración invita a ello, sino porque me paso el año entero creyendo –¡ah, iluso!– que mi último día sobre la tierra todavía está lejano. Tiendo a creer, sin razones para ello, que mi vida será lo suficientemente larga como para no preocuparme ahora. A veces, sin embargo, me asalta la provechosa inquietud: ¿Qué pasaría si la postrera jornada de mi existencia estuviera, en realidad, más cerca de lo que pienso?

Desconozco con qué frecuencia los seres humanos nos colocamos frente a la realidad de nuestra cierta, incuestionable, tangible caducidad. Lo que sí sé es que no nos gusta hacerlo. La vertiginosa sucesión de los minutos, la intensidad de nuestras acciones (buenas y no tan buenas), el rastrero egocentrismo y el miedo a lo desconocido son fuerzas que estimulan en nosotros ese anhelo de eternidad al que nos aferramos.

Los éxitos conseguidos, los bienes materiales conquistados, los cargos que ocupamos, las pasiones que nos mueven, nublan en ocasiones una de las pocas certezas que tenemos: nuestra muerte. Pero aunque nos resulte amargo asumirlo, esta vida nuestra cumplirá su ciclo y se extinguirá, irremediablemente.

No es cuestión de edad o salud, riqueza o estrechez. El próspero empresario y el mísero indigente, el anciano desahuciado y el intrépido mozalbete, todos pueden morir el mismo día. Si la persona que hoy amaneció gozando de poder y prestigio podría estar siendo velada por la noche, y si idéntica suerte podría estarle deparada, antes que termine el día, al harapiento que vio la salida del sol en medio de la desesperanza y la soledad, ¿tiene algún sentido especular sobre qué podría diferenciar a estos dos seres llegados al fin de su tránsito terrenal?

Porque si la muerte es tan democrática que nos llega a todos por igual, sin importar edad, sexo, religión o condición social, talvez lo más importante no sea qué somos en la vida, sino qué hacemos con la vida que se nos da. Y porque antes que llegue el último día de cada uno, a cada uno corresponde vivir el día que tiene como si fuera el último.

Hay quien malgasta su tiempo pensando le sobra el tiempo, sin darse cuenta de que el instante de hoy es el que debe usar, llenándolo de vida. El pasado quedó atrás y no está en nuestras manos modificarlo; el futuro no ha llegado aún y, por lo tanto, no nos pertenece. Es el presente el que debe interesarnos, porque de él y de todos los presentes disponibles está hecha nuestra existencia.

Los seguidores de san Francisco de Asís aprendieron de él a darle frecuentes vistazos a una calavera. Era su manera de recordar los límites temporales para hacer el bien. Ahora ya no hace falta que tengamos un despojo humano junto a nosotros para convencernos de nuestra mortalidad: basta ver un noticiero o salir a la calle. "Todos los cementerios del mundo", decía Clemenceau, "están llenos de gente que se consideraba imprescindible".

Es lógico que la idea de la muerte nos sobrecoja. Pero es provechoso impregnar cada día de saludable realismo. Sabernos efímeros es una buena forma de huir de la comodidad y la soberbia. No se trata de ser pesimistas, sino de convertir cada jornada en un recuento gozoso de oportunidades.