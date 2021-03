¿Y tú, eres feminista?

Hablemos específicamente de mujeres y consideremos la siguiente interrogante: ¿se puede ser mujer sin ser feminista?

La RAE define el feminismo como "doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres". Feminista, de acuerdo con la autora Chimamanda Ngozi Adichie, es un hombre o mujer que dice "sí, existe la desigualdad de género en la actualidad y lo debemos arreglar, debemos hacer un mejor trabajo, todos debemos solucionar este problema".

La historia ha concedido derechos a las mujeres debido al feminismo, siendo el más importante sin duda el derecho al sufragio. Es gracias a las mujeres luchadoras del pasado, y desde 1950, que las mujeres salvadoreñas podemos asistir a las urnas y elegir libremente a nuestros gobernantes. El voto femenino es imprescindible para asegurar la representación de nuestros derechos en el gobierno y así continuar eliminando prácticas y actitudes arcaicas que ponen a la mujer en segundo plano.

En el caso de El Salvador, la discriminación ha sido social y sistemática, desde el Código Civil de 1859 que permitía la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, al ser legales las "correcciones conyugales" hasta el Código Penal de 1904 que castigaba el adulterio cometido por la mujer con prisión de 3 años, pero no así el del hombre.

La Constitución de 1950 le otorgó por primera vez a las salvadoreñas el derecho a la igualdad y a no ser discriminadas por motivo de su sexo. Esto surge luego de que las Naciones Unidas en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946 así lo estableció y por ende el gobierno de aquellos años de nuestro país así lo adoptó. Previamente, las mujeres en El Salvador eran tratadas como menores de edad a las que los hombres tenían que tutelar, fuere su padre, marido o en última instancia su hijo mayor. Las mujeres no podían adquirir propiedades, no podían heredar, estudiar, postularse para un cargo público, conducir y mucho menos trabajar obteniendo un salario digno.

En la actualidad estos derechos algunas tenemos la fortuna de darlos por sentado, pero hay muchas mujeres y niñas en El Salvador que debido a las condiciones de desigualdad en las cuales han nacido no gozan de ellos. Las mujeres somos trabajadoras, madres, encargadas del hogar, de los hijos y muchas veces de nuestros padres o abuelos. Es esperado de la mujer salvadoreña que se haga cargo de las labores domésticas y de la crianza, un trabajo no remunerado y muchas veces no reconocido. Sumado a ello, las mujeres salvadoreñas en su mayoría son también parte del mundo laboral y su contribución financiera a la familia es imprescindible para el sostén de muchas.

Marzo se considera un mes de lucha para las mujeres y este año la pandemia actual ha dejado en evidencia la enorme brecha en la independencia femenina a nivel mundial. La ONU estima que el 57.9 % de las mujeres en El Salvador no cuenta con ingresos propios y la pandemia supone un doble obstáculo a su autonomía económica y a incursionar en el mercado laboral. Por otra parte, la CEPAL señala en 2021 a El Salvador como uno de los países con mayor tasa de feminicidios: 3.3 por cada 100,000 mujeres. La emergencia del covid-19 sin duda ha aumentado la violencia hacia la mujer salvadoreña.

En El Salvador durante los últimos treinta años los gobiernos anteriores han logrado promulgar leyes y se han adherido a tratados internacionales que han servido para pavimentar el camino hacia una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Es imprescindible reconocer que esto se debe a la lucha feminista de nuestras antecesoras.

¿Se puede entonces ser mujer sin ser feminista? Aquella percepción de que las feministas son mujeres que odian a los hombres, que piensan que solo las mujeres deben estar al mando, que no se debe usar maquillaje o cualquiera de las otras connotaciones negativas que implican radicalidad es cosa del pasado.

Ser mujer y ser feminista debería significar lo mismo pues es innegable la desigualdad que nos rodea y completamente inaceptable que dichas desigualdades sean sostenidas en gran parte por mujeres. En las palabras de Siri Hustvedt, "la historia aún no acaba", el feminismo, que es sobre todo una forma de humanismo, nos eleva a todos.