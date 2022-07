Y tú, mujer: ¿Sabes tu valor?

La esencia y el valor de la mujer radican en el simple e indiscutible hecho de su existencia. Nosotras las mujeres, como valiosos seres humanos (al igual que los hombres), no somos ningún elemento sobrante, débil, opcional o un simple aditivo en el ciclo de la vida, para resolver ciertas situaciones; ni mucho menos podemos vivir esperando el reconocimiento, respeto y apoyo esperado de nuestros esposos, parejas, familia, amigos y demás particulares del entorno, para que dicho valor sea cuidado y respaldado en la sociedad.

Tal como lo aseveró Alphonse de Lamartine, escritor y político francés, "hay una mujer al principio de todas las grandes cosas". Los hombres y las mujeres somos distintos y emocionalmente aún más; pero por ello, somos dos seres humanos, dos sexos: masculino y femenino. Sin embargo, a lo largo de cientos de años ha existido una gran visión de inferioridad femenina en muchas o en todas las áreas de desarrollo: familiar, profesional, social, económica y política. Si bien, ha habido avances significativos para la inclusión de la mujer y mujeres que han sido reconocidas por su labor hasta el día de hoy, la agenda social conceptualista impide que seamos tratadas a veces en la misma proporción de respeto, retribución e involucramiento que el hombre. Hombres y mujeres debemos respetarnos y dirigirnos hacia un camino de compromiso y crecimiento; sobre todo las que decidimos formar una familia en el seno del matrimonio.

Todavía está latente el mal concepto que el trabajo de la mujer en casa no es trabajo, porque no es remunerado: error fatal. Una mujer casada o madre soltera que realiza su labor con mucho esfuerzo, dedicación, amor y sacrificio de muchos deseos propios, que los omite para darse a los suyos y a los demás, tiene un monumental significado, solo por el hecho de serlo y hacerlo. "Como yo soy el que pago, soy yo el que decido y punto, etcétera", dicen ciertos jefes masculinos de familia. No se confunda usted, señor que también me lee: su pareja, su esposa o madre valen por mucho más.

Hansa Mehta, política de la India, logró modificar el apartado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de "todos los hombres" a "todos los seres humanos nacen libres e iguales".

En 2019, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un 58 % de las mujeres aproximadamente ocupa más del doble de horas al cuido del hogar e hijos. Incluso hay mujeres que teniendo el mismo nivel educativo y preparación académica profesional que los hombres ganan del 5 % al 30 % menos del salario que ellos.

En Afganistán, se ha ordenado el cierre de las escuelas secundarias para las mujeres y restringen el acceso a la educación a niñas mayores de 6 años. Toda religión debe ser respetada. No obstante, dentro de ciertas sectas religiosas, la mujer viene a ser un "remedo (imitar y hacer tal cual dice el hombre)". En el Islam, ninguna mujer puede salir fuera de su casa, sin la autorización de un hombre: ya sea su marido o un familiar y la vestimenta colorida normalmente solo puede mostrarla en la intimidad del hogar.

América Latina y el Caribe tienen 14 países con las tasas más altas de feminicidios. En Malaui, las niñas de 15 años son dadas a un hombre en matrimonio, tienen hijos y en varias ocasiones son abandonadas. Entre los 11 y 15 años, son prácticamente entregadas con su parecer o sin él, para perder su virginidad.

Todos los esfuerzos por alcanzar la equidad de las mujeres con base en el orden y el respeto constituyen un camino justo y democrático.

En la arista política social, existen mujeres que han podido culminar y descubrir proyectos claves a lo largo de la historia. Por tal motivo, cabe mencionar a Nettie Stevens, genetista estadounidense, quien descubrió la existencia de los cromosomas X, Y (sexo biológico); Benazir Bhutto, primera mujer en ser primera ministra de Pakistán (país musulmán); y en nuestro país: Adela Van Severen, política salvadoreña en ser la primera alcaldesa en El Salvador, por el municipio de Santa Tecla, en 1955.

Como mujeres no esperemos a ser completamente valoradas o completamente aceptadas por quienes nos rodean; porque como dijo Margaret Thatcher (ex primera ministra de Inglaterra): "Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa está muy cerca de entender los de llevar una nación" y Emily Dickinson (poeta estadounidense): "Ignoramos nuestra verdadera estatura, hasta que nos ponemos en pie".