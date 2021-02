Y vuelve la agenda abortista a nuestro país con la presidencia Demócrata

Es increíble la paz que pudimos tener por cuatro años cuando el presidente de la nación del norte trabajaba abiertamente para proteger a los niños no nacidos. Un presidente, que con muchos defectos, y errores como muchos aciertos, lo que a mí más me gustaba era que era muy pro vida, como nunca jamás lo había sido un presidente de nuestra vecina nación.

Las cosas cambiaron y ahora impulsan a las organizaciones pro aborto a agarrar fuerza para nuevamente empezar la lucha por despenalizar el aborto en nuestro bello país. La agenda demócrata abiertamente la protege, la impulsa y la apoya.

No basta con tanta muerte en nuestra historia por los 12 años de guerra que vivimos, y las muertes que hemos vivido posguerra por la proliferación de los mareros en nuestro país, el mayor exportador de ellos hacia los Yunais. Y también los mayor deportados por el presidente anterior.

El 31 de enero leí en LPG que se ha formado una comisión ad hoc para hablar sobre la posible despenalización del aborto. Qué casualidad que esta nace justo con el nuevo gobernante de Estados Unidos y a punto de cambiar diputados, los diputados que defendieron la vida. La Utopía de "todos van para afuera el 28 de febrero" es totalmente peligrosa para nuestra democracia.

Con mucha preocupación veo candidaturas que abiertamente apoyan el ‘derecho’ al aborto, pero no veo ninguna comisión ad hoc para apoyar el ‘derecho’ a vivir. Ni tampoco comisión para ‘hacer responsable al hombre que embaraza’ ni tampoco una comisión ad-hoc que ‘castiga al violador y al que comete incesto con menor’. ¿Cuándo se harán esas comisiones?

Las causales son siempre las mismas en todos los países. Las de más excusa es ‘el peligro de la vida de la madre’ y ‘embarazo por violación’. ¿Quién defiende al no nacido? ¿Qué tal si ese bebé estaba destinado a cambiar TU VIDA? ¿Nuestro país? ¿El mundo? Entre los famosos que casi fueron abortados están Andrea Bocelli, Chespirito, Cristiano Ronaldo y el papa Juan Pablo II. Imagínense de lo que se hubiera perdido el mundo. ¡Una infancia sin Chespirito! ¡Nooo, imposible! Realmente no se sabe cuál era la misión de vida que no se cumplió en ninguno de millones de bebés abortados en el mundo.

En la página web de Mundo Cristiano encontré:

El aborto fue la principal causa de muerte en todo el mundo el año pasado, los procedimientos de terminación representaron unos 42 millones de pérdidas de vidas.

La última cifra fue destacada por el renombrado sitio web de estadísticas ‘Worldometers’ que mantiene un recuento de muchas estadísticas mundiales diferentes en tiempo real. El número específico de abortos se basa en las cifras más recientes publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Según la OMS, cada año en el mundo se estima que hay entre 40 y 50 millones de abortos. Esto corresponde a aproximadamente 125,000 abortos por día", señaló Worldometers.

"En los EUA, donde casi la mitad de los embarazos no son planeados y cuatro de cada 10 terminan por aborto, hay más de 3,000 abortos por día. El 22 % de todos los embarazos en los EUA".

Impresionante. 40 a 50 millones de vidas perdidas. Sueños y destinos truncados. Mi corazón se hace chiquito.

Yo quiero conocer a la primera mujer que abortó y que está feliz de haberlo hecho y nunca tuvo consecuencias personales, espirituales ni morales en su vida y pudo seguir como que si nada pasó. Todavía no he tenido el gusto, pues con todas las personas que he hablado o ayudado a decidir por la vida, las que tuvieron su bebé, unas por violación, otras por tener relaciones antes de casarse (quienes son la mayoría que buscan abortar), todas están felices de haber decidido por la vida y reconocen que los bebés no tienen la culpa de sus situaciones, y al contrario, han venido a bendecir sus vidas. En cambio cuando he hablado con personas que han abortado, siguen recordando con dolor, tristeza y arrepentimiento su decisión de abortar. Solo las que, después de años de tratamientos y consejería, han podido perdonarse y pedirle perdón a Dios, son las que verdaderamente quedan libres de ese dolor. Estas valientes mujeres que han encontrado el perdón pasan años sufriendo en silencio porque muchas veces nunca se lo han contado a nadie y llevan ese secreto en su corazón. He entrevistado a muchas de ellas. Conozco sus historias de primera mano. No es nada bonito el futuro después de abortar. Compartiré sus historias en otros artículos.

Por ahora, solo quiero motivarte a que en las próximas elecciones votes por quienes representan la vida, tanto dentro de sus estatutos como partidos. Vota por la PERSONA por la que defienda la vida. Vota por rostro para que TÚ elijas a tus gobernantes. Votar por bandera le da derecho a cada partido de poner a los que les da la gana. Ejerce tu derecho a escoger a quienes defienden la vida desde la concepción. A quienes defienden la familia en su formato original como nos creó Dios, Mujer y Hombre así nacidos. Vota por las personas que van a gobernar con honradez y visión de país. El Salvador es pro vida, la mayoría somos conservadores y profesamos una creencia cristiana: Evangélica o Católica. Si tú tienes una historia que contar ya sea de decisión por la vida, o decisión por el aborto y quieres contarla, favor escríbeme a decidocontarmihistoria@gmail.com para publicarla, cambiando tu nombre para proteger tu identidad. Es tiempo de hablar de las consecuencias del aborto y de las bendiciones por la vida. Si quieres ayudar a las chicas que deciden por la vida, síguenos en FB en Heartbeat El Salvador.