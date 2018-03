Ya en ruta hacia las elecciones legislativas y municipales de 2018 se vuelve ilustrativo ir midiendo la opinión ciudadana al respecto

Lee también

Estamos a un año justo para que se realicen las elecciones legislativas y municipales de 2018, y las estructuras políticas e institucionales correspondientes ya están calentando motores en sus respectivas esferas. Como parte de la evolución del sistema, los partidos tendrán que escoger a sus respectivos candidatos por elección interna directa de las bases, y los resultados de tal expresión innovadora ya es un buen anticipo de lo que podría ocurrir en las urnas en el momento preciso. La ciudadanía, con el paso del tiempo y con la experiencia que va acumulándose con los comicios sucesivos, está cada vez más posesionada de su responsabilidad de cara a la expresión de la voluntad popular en concreto; y por ello ir al encuentro de tal voluntad en las distintas etapas cronológicas del proceso permite reconocer lo que los ciudadanos electores piensan y sienten sobre lo que hay que decidir.En esa línea, la más reciente encuesta de opinión de LPG Datos ofrece signos de lo que está pasando en el sentir y en el pensar de la ciudadanía cuando las elecciones están a la vista, pero aún queda bastante tiempo para recomponer opiniones y reconsiderar decisiones. A estas alturas, lo primero que habría que destacar es la voluntad de los ciudadanos para acudir a ejercer el derecho y a cumplir con la obligación del voto: sólo el 44% manifiesta estar seguro de hacerlo, a lo cual puede sumarse el 20% que afirma que probablemente lo hará. El resto manifiesta que no acudirá o que lo más probable es que no lo haga. Y cuando se indaga por las razones de tales actitudes de rechazo o de reserva la explicación principal es la falta de confianza en los políticos a la hora de encarar sus responsabilidades, lo cual implica que no se dan los cambios constructivos que los ciudadanos esperan y demandan.Pero por lo que se ha visto en el decurso de la actividad electoral, sobre todo en esta etapa de posguerra, la ciudadanía viene demostrando mucha sensatez a la hora de tomar sus decisiones por medio del sufragio. Y esto se grafica una vez más en la presente encuesta cuando se pregunta sobre el tipo de Asamblea que se espera tener de resultas de lo decidido en 2018: el 24.7% expresa que le gustaría que hubiera más diputados del partido gobernante; el 23.1% preferiría que hubiese más diputados de los partidos opositores; y el 35.2% se inclina por una Asamblea equilibrada entre todas las fuerzas. Esto es lo que viene dándose, con los matices propios de cada elección, desde hace más de 30 años. Recuérdese que la última vez en que un partido tuvo por su sola cuenta los votos para hacer mayoría simple fue en 1985, cuando tal mayoría la alcanzó la Democracia Cristiana en el Gobierno; y la experiencia fue tan insatisfactoria que quedó como lección de lo que no hay que repetir.En cuanto a números en sí, en este preciso momento lleva ventaja ARENA sobre el FMLN; y habrá que ver, con atención cuidadosa y proyectiva, cómo se van comportando las preferencias populares en la medida que avanzan los meses hacia la cita electoral del 4 de marzo de 2018. Para entonces, además, estará aproximándose la fecha de los comicios presidenciales de 2019, lo cual hace que desde ya sería conveniente hacer ejercicios de opinión que contemplen ambos panoramas, que van íntimamente vinculados. Son en todo caso el presente y el futuro del país y de su proceso los que están en juego.