Ya es hora que el gobierno reconozca la crisis económica

Ayer el pan, hoy las tortillas, y así sucesivamente el efecto inflacionario irá dejándose sentir en la economía salvadoreña. Y como se ha planteado en estas líneas en los días recientes, es el principal agobio de los ciudadanos según diversos estudios de opinión, y un tema sobre el cual el gobierno prefiere no pronunciarse.

Nada hubo de casual en que consultado al respecto, el titular de Hacienda negó que la inflación en El Salvador era una realidad y la comparó con una suerte de paranoia contagiosa. Muy interesado en mantener su caudal electoral y sus índices de popularidad, el presidente no es aficionado a pronunciarse sobre coyunturas en las cuales no puede prometer soluciones que, sean superficiales o sean trascendentales, parezcan inmediatas. Además, por estos meses sus asesores le recomiendan que no opine sobre ningún otro tema que no sea la guerra contra las pandillas y el régimen de excepción. Ese contenido, inicialmente popular, le ha valido para repuntar en los sondeos de opinión y paliar la primera gran crisis de su administración como lo fue el descontento por la Ley Bitcóin y el naufragio de la billetera digital.

En materia económica, amagó con una serie de soluciones dictadas desde el denominado pomposamente como el Gabinete de Crisis Mundial, en realidad un recetario estatizador y de control de precios de los derivados del petróleo que ha perdido eficacia ante la inercia inflacionaria. Lo que adviene son medidas más drásticas, unos ajustes que muy probablemente deban incluir revisión impositiva, reducción del tamaño del Estado y control del gasto público, so riesgo de que el gobierno pierda liquidez o no pueda honrar sus compromisos de deuda.

Medicina amarga, sostuvo el funcionario al asumir el cargo hace tres años. Y desde un inicio se creyó que hablaba de disciplinar al gobierno para cuidar e invertir mejor los dineros del pueblo, privilegiar la inversión social frente a las superficialidades que han desangrado al Estado y enriquecido a sucesivas argollas. Pero las hieles que describía no han tenido nada que ver con la frugalidad y la prudencia que deberían inspirar a la función pública, y todo que ver con sacrificios y penas que la nación no necesitaba y no se merecía.

Alguien debe explicarle a los salvadoreños lo que va a pasar con la economía, alguien debe recomendarles que se preparen para una crisis macroeconómica que si bien impulsada por vientos internacionales batirá fuerte debido a una vulnerabilidad doméstica que el gobierno profundizó por sus devaneos con el bitcóin, su ambiguo posicionamiento internacional y lo errático del trabajo de su cuerpo diplomático. Si el oficialismo no recurre a ningún vocero y sólo deja que la población asuma la crisis a partir de los datos que arroja la misma realidad, estará faltando a sus obligaciones como administrador del Estado y desentendiéndose de su compromiso político fundamental.

El mejor modo en que el presidente puede prepararse para ese momento, porque es a él a quien le corresponde encarar a la nación y darle cuenta de la precariedad del futuro, es desdecirse de su proyecto bitcóin y enmendar ese adefesio jurídico, detener el despilfarro que supone su plataforma propagandística y replantearse su estrategia diplomática así como la idoneidad de muchas y muchos de sus embajadores, en especial en la Unión Americana. Y a la base, debe reconocer que la inflación no requiere de un psicólogo sino de políticos serios, empáticos con los salvadoreños más vulnerables.