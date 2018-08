Ya no es tiempo de improvisaciones ni de prácticas dispersas: hay que avanzar hacia los tratamientos consistentes

En la medida que la responsabilidad democrática se hace sentir como norma conductora de la dinámica nacional en sus diversas formas de manifestarse, va ganando presencia el imperativo de que todo lo que ocurre en el escenario social y en los recintos institucionales esté determinado por un orden previsible. Dicha responsabilidad no es, en ningún caso, un producto mecánico del desenvolvimiento de los hechos; pero sí es tal desenvolvimiento el que propicia, cuando responde a la lógica de un proceso democratizador que merezca el nombre de tal, las condiciones para que todo se vaya ordenando en función de un perfeccionamiento progresivo de la vida nacional. Lo más importante en todo caso es que los hechos reales no estén a merced de intereses que pretendan distorsionarlos al servicio de los mismos, como se dio entre nosotros durante tanto tiempo; y asegurar que eso no ocurra más constituye, sin duda, la tarea de mayor impacto decisivo en esta etapa de nuestra evolución.

Una de las cosas que más necesitamos en el ambiente –tanto en lo político como en lo social y en lo económico– es predictibilidad, en el sentido dinámico del término. No se trata, desde luego, de una predictibilidad sostenida en el control absoluto de todo lo que pasa, como ocurre en los regímenes dictatoriales de todo signo, sino de tener capacidad real de anticipar lo que pueda venir dentro de los marcos que provee el régimen de libertades propio de la democracia. Cuando las libertades imperan, las posibilidades creativas se multiplican, como vemos en las sociedades regidas por conceptos de amplia participación y de progreso integral; y a eso tenemos que apostarle en todo momento y circunstancia, por encima de las dificultades de desarrollo que salgan al paso.

La predictibilidad es fuente de seguridad, que es lo que más estamos necesitando los salvadoreños en el avance emprendido desde que salimos de la trampa de la guerra interna. Y lograr que dicha predictibilidad sea constante sin rupturas es un compromiso que les corresponde asumir y honrar a todas las fuerzas nacionales, independientemente de sus líneas ideológicas y de sus historiales acumulados en el tiempo. Dentro de tal compromiso, no hay improvisación que valga ni práctica ocasional que pueda imponerse como línea de acción permanente. Es preciso, entonces, poner el análisis proyectivo y la planificación acorde con dicho análisis como tareas conductoras de toda la actividad nacional.

Si algo se le ha señalado a la gestión pública que ha estado en funciones en las décadas más recientes es su falta de eficiencia en el tratamiento de los problemas más graves y sensibles del país, y para que eso se corrija hay que cambiar de rumbo, como reclama la ciudadanía a cada paso. El punto clave está en cómo lograrlo, y el reto más directo consiste en cómo hacer que dicho logro se convierta en práctica normal.

La función planificadora ha ido quedando relegada como si fuera algo innecesario, cuando se trata en realidad de la tarea que permite darle fundamento y sustentación a todo lo demás. Esto hay que exigírselo a los que gobiernan y a los que pretenden gobernar, porque si se continúa dejando que la dispersión superficial mantenga su primacía, no habrá forma de mover al país como conglomerado vivo hacia sus metas vitales.