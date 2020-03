Yo también tengo mi historia con el coronavirus

Tenía que viajar a Guatemala el martes 10 de marzo, debido a compromisos de trabajo para miércoles y jueves. El lunes 9 el cliente del proyecto del miércoles decide cancelar por el temor de que sus ejecutivos viajen de Costa Rica a Guatemala por el coronavirus, con un poco de frustración pedí que me cambiaran mis reservaciones para viajar el miércoles. El jueves debía facilitar un Workshop de Generación de Insights, para un grupo de 23 ejecutivos del área de mercadeo de un cliente.

El martes me informan de la empresa de transporte que el bus de las 2:00 de la tarde ya no saldría y me habían cambiado al de las 3:00, realmente me molesté mucho porque prefiero el de las 2:00 para llegar más temprano.

El miércoles a las 3:00 de la tarde el bus sale puntualmente. Eran alrededor de las 4:30 cuando un compañero de viaje dice en voz alta "el presidente acaba de decretar cuarentena", de inmediato se sintió el nerviosismo entre todos los pasajeros y sucede lo obvio, todos tratamos de llamar a alguien que nos confirme y amplíe la información y luego la compartimos, en especial lo de la cuarentena al ingresar al país, pero no nos queda suficientemente claro.

Estamos a unos 20 kilómetros de la frontera, el bus para y sube un agente de migración a hacer un pre chequeo. Empiezo a sentir la urgente necesidad de tomar una decisión, viajar o no viajar. Ambas opciones tienen sus propias implicaciones, pienso en las 23 personas que ya están citadas para el siguiente día. Pero también debo pensar en el riesgo de no poder regresar.

Finalmente decidimos todos llegar hasta la frontera, porque un miembro de la tripulación nos informa que podemos regresar en el bus que viene de Guatemala hacia El Salvador. Sin embargo, al agente de migración de una vez le digo que ya no viajaré.

Estamos en la frontera, el caos es evidente. Nos comunican que sí podremos viajar en el bus que va para San Salvador, nos sugieren que esperemos debajo de un toldo azul. Después de varios sí, no, talvez, nos confirman que ese bus lo enviarán a cuarentena a Jiquilisco, pero que de su empresa enviarán un microbús a recogernos. Ya casi son las 9 de la noche cuando nos informan que el microbús no llegará, nos dan la opción de llamar a un transportista de Ahuachapán, pero que lo tendremos que pagar nosotros.

Son casi las 10 de la noche, estoy sentada en el suelo debajo del toldo azul con seis personas más, la tragedia de los que están en la frontera y a quienes solo les dan dos opciones: regresar a Guatemala o ir a cuarentena, es seria. Yo estoy tranquila porque la magnitud de la mía no es nada en comparación. Yo solo estoy de espectadora.

Llego por fin a mi casa después de las 12 de la noche. El jueves veo la noticia de los viajeros procedentes de Guatemala que están en cuarentena en Jiquilisco. Solo pienso: y si el cliente no suspende el proyecto del miércoles; y si me hubiera ido en el bus de las 2:00; y si la cadena nacional no es a las 4:00 sino a las 8:00 como es usual. Quedarme 30 días en Guatemala o en Jiquilisco. No tengo más que agradecer a Dios por su protección.