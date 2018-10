Zapatos blancos

Sus pies calzados de blanco caminaron de prisa por los pasillos del centenario Hospital Nacional Rosales, donde ha visto pasar los mejores años de su vida entre jeringas, catéteres y muchos insumos médicos que, cuando han escaseado, la han enfrentado a la frustración de no aliviar el dolor, curar la herida del paciente o arrebatárselo a la inminente muerte.

La señorita Enfermera –como le llaman los pacientes– se ha comprado un café a la entrada del único hospital público de Tercer Nivel para adultos en El Salvador, donde trabaja hace más de 25 años. Ella se enlistó en un ejército de más de 400 enfermeras (20 % de enfermeros), fieles soldados cumpliendo día y noche de las indicaciones de médicos y especialistas, a pesar de los bajos salarios, poco o ningún incentivo y muchas veces la incomprensión de pacientes y familiares de quienes acuden al "Vietnam hospitalario" Rosales, donde podrían ser héroes o villanas.

El café le costó 25 centavos y la reanimará para una jornada que comenzó bien temprano con el estrés del hogar, las necesidades familiares o los apuros académicos. "Me vine colgada del bus, otras compañeras pasan a dejar a los niños en el kínder y algunas viajan largas distancia" y cuenta con humor: "A una compañera que viaja hasta Ahuachapán, la dejaron dormir y la despertaron hasta cuando lavaban el bus en la terminal, como ya la conocen no quisieron interrumpir su descanso".

Dado que las condiciones del hospital no son nuevas, para algunas enfermeras, el Rosales –construido hace 116 años– es el último lugar donde pedirían trabajo por su fama de escasez y extenuantes jornadas, pero ya sea que ella lo eligió o el "anciano curandero" la eligió a ella, lo cierto es que ambos siguen atendiendo a personas de escasos recursos (que no podrían pagar un estudio de Resonancia Magnética de 500 dólares en un hospital privado) o a quienes curan a diario de forma gratuita, cuando privadamente el procedimiento vale 80 dólares. Sin mencionar las complicadas operaciones, que asisten excelentes cirujanos.

"Solo Dios y la actitud vocacional de mujeres y hombres (es justo incluir aquí a enfermeras, médicos, administrativos y de servicio) que trabajan en este templo de esperanza sanitaria, verdaderos apóstoles de la salud, le dan vida a un "anciano hospital" orgulloso de servir a los pobres. Aunque debe decirse que una minoría –sí, una muy pequeña– hace su trabajo por obligación y no por vocación.

¿Qué servidor público se atreve solo un día, a ganarse el salario (que puede ser más o igual que el de una enfermera) por recoger los orines, limpiar un paciente o arreglar camas como primera tarea del día?; interrumpir un descanso en medio de la noche o madrugada para colocar un catéter, tomar temperatura, entre otras delicadas actividades que tienen que ver con la vida de las personas. Son jornadas que después de muchos años cansan. Sin contar el re-fuego y la delicadeza de estar en emergencias, cirugía o cuidados intensivos. "Cómo no nos vamos dormir en el bus", dice con cierto humor la enfermera que casi llega al servicio.

Algunas sonríen todo el tiempo y son bromistas, otras son calladas y no faltan las estrictas ("esa enfermera es enojada", dicen los pacientes), la enfermera –que ya ha terminado su café– me inyecta una defensa para inmunizar la crítica: "Bueno, de todo hay en la viña del Señor, pero a todas nos duele cuando no se puede dar la atención que el paciente necesita".

Ante esa impotencia, la Oración. "Durante un procedimiento, en tiempo libres lo hacemos en un espacio asignado por la Dirección –aunque lo quieren quitar– allí tomamos fuerzas y hemos visto milagros", me dice perdiéndose en los pasillos del hospital.

La enfermera es una de mujer u hombre sin tiempo, ni espacio, pues en cualquier momento un paciente balbucea: ¡¿"¡¿señorita Enfermera"?! justo cuando se dispone a comer o a tomar un descanso para sus pies calzados de blanco que vuelven a agilizar el paso para llegar pronto al llamado del enfermo.