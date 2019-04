A principios de marzo he comenzado con la batalla de recaudar la información de las personas desaparecidas de nuestro país, utilizando una herramienta informática como lo es el correo electrónico, por ello el nombre de este artículo; debo aclarar que no recibo ayuda de nadie, es una iniciativa para poder paliar un poquito la situación alarmante que sufre nuestro pueblo; aclaro que en la guerra sufrimos como familia la desaparición de mi único hermano, habiendo negociado con los viles secuestradores, que eran miembros de la fuerza armada, la libertad de mi amado hermano, todo después de 8 días interminables, diferentes conversaciones por teléfono y en persona, porque tuvieron el cinismo de vernos a la cara para negociar la entrega de mi fraterno, no sin antes haberlo torturado y negarnos todo conocimiento de su paradero, sé qué es no tener ni la más mínima idea del desaparecido.

Con estas líneas pretendo dos cosas, la primera que el correo se difunda lo más posible, para que toda persona que sufre o ha sufrido los desaparecimientos se sienta que alguien está haciendo algo por denunciar los que desaparecen, denunciar que no son privados de libertad como tales, sino personas que están en otra condición jurídica, que de acuerdo con nuestras leyes en 4 años pueden ser declarados muertos presuntos, siendo que todo esto le puede dar base de prueba legal, para determinar la muerte presunta, ya que se le debe demostrar al señor juez la fecha aproximada en que la persona fue vista por última vez con vida; la segunda es que se entere el mundo sobre la verdad de los fallecidos y los desaparecidos, porque no se debe ser tan simplista como cuando a un importante excavador del país le preguntaron su opinión sobre esto, y este contestó que la gente debe resignarse que después de 3 días que lo den por muerto, o como altas autoridades de la Policía dicen que lo que sucede es que si es señorita, lo más seguro es que se fue con el novio, esas opiniones son patrañas, la obligación es investigar, no verter opiniones, y si el resultado es ese, qué bueno, y si no pues hay que investigar, porque detrás de esa niña, joven o adulto, hay una familia angustiada que espera un resultado de las instituciones garantes de la seguridad ciudadana.

Espero sinceramente que nuestra querida LA PRENSA GRÁFICA me apoye y a la vez apoye a esta iniciativa que es con el fin que en algo palie la angustia ciudadana.

Quiero apuntar que cada final de mes estaré rindiendo un informe a las oficinas de la OEA, ONU, Unión Europea y FGR, ya para marzo tenía registro con detalle de varios desaparecidos, a cuyos familiares les agradezco su confianza y a quienes ya les he dado una respuesta, con la que me identifico.

Los datos que necesito son el nombre según documento de identidad o partida de nacimiento, edad, la última vez que se ha visto con vida, prendas que utilizaba, la ciudad donde fue visto, a dónde se dirigía y el número telefónico a donde contactar, ya sea celular o fijo.

Basta ya de no hacer nada, trabajemos por nuestra gente. El Salvador tiene que responder.