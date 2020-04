Álvaro Morata: "Lamentablemente tuve que vestir otras camisetas"

El delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morara confesó en un encuentro vía ¨Instagram live¨ con el tenista italiano Fabio Fognini que lamentó haber jugado para los rivales directo del club colchonero, como el Real Madrid y el Getafe. Asegura que en el club rojiblanco está muy feliz.

"Yo cuando era pequeño, era recogepelotas del Atleti. Llegó un momento en el que dejé de disfrutar de jugar con mis amigos. Sabes, el cambio que llega cuando pasas de ser un chico que lo pasa bien jugando al fútbol a una dimensión profesional. La gente empieza a tener agentes, a patrocinar zapatillas... Sentí demasiada presión, además no jugaba titular y decidí marcharme. Me fui un año al Getafe, un año muy bonito, y luego al Real Madrid. Pero yo, con mi padre, iba al Calderón y soñé con jugar allí. Lamentablemente tuve que jugar con otras camisetas y no con la del Atleti, pero siempre fui del Atleti. Lo que he vivido se queda, pero ahora estoy más feliz que nunca", admitió el ariete español del equipo rojiblanco.

Morata también habló sobre los defensas más duros que ha tocado enfrentar. Entre ellos mencionó a varios excompañeros: "Chiellini no sé si lo hace a propósito, pero cuando se encuentra conmigo siempre me destruye (risas). Sergio Ramos también es un defensor duro mientras que cuando vas contra Van Dijk parece que chocas contra una montaña".

Sobre su paso por Turín, en el que vistió la camisa del Juventus, dijo: "En Turín me encontré muy a gusto. Cuando salí fui al bar a la vuelta de la esquina y hasta me abrazaron. Eran muy amable la gente de allí. Creo que, de todos modos, lo habría pasado muy bien en todas las ciudades de Italia. Alice extraña Italia. Pero cuando tenemos un día o dos libres volvemos allí".