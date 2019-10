¿Apasionado por el teatro? Es tu oportunidad para estudiarlo en EBA

El teatro ha existido desde tiempos remotos y, hoy en día, las grandes puestas en escena a escala mundial siempre son bien recibidas y aplaudidas por el público amante de este arte. Y si a ti te gusta este indescriptible mundo de la actuación teatral, la buena noticia es que puedes estudiar este arte y tener un título profesional. La carrera es el Técnico en Artes Dramáticas que la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) empezó a impartir en 2014.

Está enfocada en formar actores de teatro de nivel técnico superior que se desempeñen como tales y sean transmisores de una cultura teatral nacional y universal. Producto de esta carrera son ya dos generaciones de alumnos, la primera recientemente se graduó. Son siete jóvenes del teatro que están rompiendo esquemas para crear las bases de un movimiento teatral salvadoreño profesional.

Feliz graduada

Parte de la primera promoción de graduados del Técnico en Artes Dramáticas es Emy Mena Cañas, una joven que desde pequeña le atrajo el teatro y al enterarse de la apertura de la carrera hasta lloró de la emoción. Y si bien empezó a estudiar psicología, siempre tenía en su interior el deseo de hacer teatro. “Desde que estaba en el colegio sabía que quería esto (estudiar teatro), pero no había dónde.

Tenía solo 17 años cuando salí del colegio y no me sentía lista para irme a Argentina donde la educación es gratis. Así que empecé a estudiar psicología y dije: ‘para mientras haré esto y luego a ver qué pasa’”, comenta Emy.

Emy Mena Cañas es de las primeras graduadas en Técnico en Artes Dramáticas.

La semilla teatral estaba en Emy, esta no dejó de crecer y al final dio su fruto. “Cuando terminé el 1er. Ciclo de psicología me llamó mi mejor amiga y me dijo que iban a abrir el Técnico en Artes Dramáticas en la Matías; no lo podía creer, hasta lloré de la emoción y me cambié”, dice Mena.

Sin vacilar, Emy no dimensionó lo que significaba cambiarse de carrera, menos a una nueva; pero de lo que ella estaba segura es que quería hacer teatro, ser actriz y lo hizo. Fue empezar de cero porque no tenía conocimientos de teatro, su única referencia era las clases que había recibido de pequeña en el colegio, pero nada formal. Estudiando ya el técnico tuvo la oportunidad de participar en obras como “La canción de nuestros días”, “Romeo y Julieta”, entre otras; y también ha formado parte de películas y cortometrajes, todas producciones salvadoreñas.

Sueños

Emy considera que ha sido importante graduarse, pero tiene sueños, objetivos que desea cumplir y uno de ellos es poder generar oportunidades en el teatro que ella no ha tenido. “Tengo una mejor visión sobre el teatro, no me considero una gran actriz porque tengo un técnico, esto es el principio. Ser actriz y actor en El Salvador y en cualquier parte del mundo es un proceso continuo, de constante aprendizaje, y no solo aprender de libros, de clases; sino de lo que vas haciendo en el escenario, aprendes de tus colegas de los maestros. Esperaría en un futuro poder generar las oportunidades que yo no he tenido”, afirma esta joven actriz graduada.

En la actualidad, Emy está en la preparación de obras teatrales.

Por otra parte, Emy hace una valoración sobre la carrera. “En cada parte de El Salvador hay personas con talento, lo que pasa es que no hay lugares, no hay estructuras donde se puedan generar espacios para que estas personas se desarrollen. Creo que el técnico ha sido un gran paso para profesionalizar este oficio porque para muchos es un “hobbie”, está la estigmatización de la carrera, las frases como: ´te vas a morir de hambre´, ´es de vagos´, importante es que la familia apoye. Ojalá haya más personas que se atrevan (a estudiar Artes Dramáticas). Si algo he aprendido es que cuando una sabe lo que quiere la vida misma se encarga de ponerte las oportunidades”, argumenta Emy.

¿Te interesa?

Arline Zapata, coordinadora general de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Dr. José Matías Delgado cree que El Salvador va encaminándose bien en el arte. “Hay que empezar a creer y crear en El Salvador una generación nueva, se están abriendo espacios, es el momento para empezar a profesionalizar y creer que la cultura y el arte son posibles en un país para transformar, para educar, para crear personas en valores, de manera integral”.

Arline Zapata, coordinadora general de la Escuela de Bellas Artes de la UJMD, también mencionó sobre la carrera de Licenciatura en Música que también ya está impartiéndose.

Por ello, si tienes esa vena artística que deseas explotar, el Técnico en Artes Dramáticas de la UJMD te espera. Si deseas más información para el inicio de ciclo 1/20, puedes encontrarla en www.ujmd.edu.sv o búscala en Facebook como Escuela de Bellas Artes UJMD: https://www.facebook.com/EscueladeBellasArtesUJMD/.