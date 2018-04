Carta editorial

Quizá haya quien diga que no son los mejores tiempos para hacer la siguiente recomendación, porque la gente que estudia, en la actualidad, no es necesariamente la que más dinero gana. Pero la educación sigue siendo un puente hacia la mejora efectiva de la calidad de vida.

Los temas de esta edición vienen atravesados por el eje de la educación que recibimos no solo en El Salvador, sino que en la región, una que por primera instancia debemos entender que abarca el Triángulo Norte.

