Cerveza Golden apoya al talento joven y enaltece la belleza de las playas de El Salvador

Las playas de El Salvador son insuperables, y por ello Cerveza Golden lanza su campaña Playas Edición Limitada, para rendir tributo a las playas del país de la mano de talento 100% nacional y lo hace a lo grande, revistiendo sus icónicas botellas de 292 ml de Golden y Golden Extra.

“Nuestras botellas se convierten en una vitrina y se pintan de sol, playa y juventud, es un sueño hecho realidad, el poder mostrar a todos nuestros consumidores el gran talento joven que existe en nuestro país con nuestra marca”, comentó al respecto Daniela Moreno, gerente de Marca Golden.

“Queremos manifestar que nuestras playas son únicas y que solo existen aquí, en nuestro país, y gracias a 12 talentosos artistas estarán plasmadas en nuestras icónicas botellas de Golden y Golden Extra”, agregó en relación a la campaña “Playas Edición Limitada”.

“Estamos muy emocionados porque este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Cultura, quienes nos han abierto las puertas de diferentes espacios públicos, para que todos los salvadoreños tengan la oportunidad de apreciar el talento joven y la belleza de nuestro país”, Daniela Moreno, gerente de marca, Golden.

Por otra parte, la ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó el trabajo de La Constancia de poner en relieve el valor de las playas del país, las cuales cuentan con una riqueza única, que ha quedado plasmada en cada lata, realizada por jóvenes artistas salvadoreños.

“A través de Surf City hemos logrado que El Salvador sea reconocido por sus olas, ahora nos enorgullece que marcas como Golden se hayan inspirado en ese valor diferenciador y combinarlo con el arte de jóvenes artistas”, expresó Valdez.

Playas de edición limitada

Durante noviembre y diciembre, la icónica botella de 292 ml de Golden y Golden Extra lucirá los doce diseños de playas y será de edición limitada, así como lo son las playas salvadoreñas.

“Cerveza Golden se llena de orgullo, ya que durante todo el año hemos podido apoyar a 18 artistas urbanos, quienes han participado en las diferentes campañas, haciendo realidad nuestro sueño como marcade apoyar al talento joven salvadoreño y unir a la gente por un mundo mejor”, comentó Moreno.

Artistas participantes

Doce artistas jóvenes han intervenido en el diseño de las 12 playas edición limitada que son: Mizata, El Tunco, San Diego, Cangrejera, Costa Azul, Km 59, Los Cóbanos, El Espino, Metalío, Costa del Sol, El Cuco y Las Tunas.

Este proyecto ha sido posible gracias al talento joven nacional de Pollo Loco, Defie Mazariego, Juan Moru, Rich Girón, Neto Rod, Jairus, Gris Andu, Vale Corcios, Soni Cajas, Andrea Dinarte, Doug Rodas y Deep Fried Studio.

A continuación se presentan los elementos en que se inspiraron:

Rich Girón, Costa Azul

La viñeta está inspirada en playa Costa Azul, ubicada en el departamento de Sonsonate, lo que me inspiró de esta playa es su oleaje suave, su extensa arena y sus atardeceres. Costa Azul está rodeada de rincones vírgenes y mucha vegetación y ya que no es una playa de fiesta, te invita a una relajación y desconexión total del ruido y el estrés.

Vale Corcios, Km 59

La playa del Km 59 es una de las preferidas por los surfistas, principalmente por sus olas y por ser un espacio privado. Para el diseño de la etiqueta me inspiré en las experiencias que viven los surfistas al visitar este lugar, los pequeños detalles que llaman la atención como las formas de las olas, el sonido de las aves por la mañana, la experiencia de beber agua de coco o un jugo antes de surfear, observar a los pescadores o simplemente preparar las tablas, son detalles que hacen esta playa única.

Andrea Dinarte, El Espino

La playa El Espino es un paraíso turístico siendo una de las más extensas de El Salvador. El Espino es el punto de partida para muchos destinos y actividades. En mi propuesta quiero retratar la afluencia de personas, ya que es un balneario muy visitado. Decidí incluir personajes en mi propuesta para darle más vida a mi viñeta, y que ellos tuviesen interacción con el logo, también retomé los ranchos de paja, ya que son bastante representativos del área. Mi propuesta está en un ángulo desde el mar hacia la playa, donde se puede observar la vegetación de la playa, las olas del mar y las personas pasándola bien.

Deep Fried Studio, El Tunco

Desde que llegas a El Tunco te das cuenta de que puedes encontrar de todo, desde minutas y mangos, hasta surf y turismo, elementos que fueron clave para la creación del diseño. La vida playera, la sensación de comunidad, el movimiento que se siente cuando llegas. Todo el ambiente único que ofrece la playa fue clave para la inspiración de nuestro diseño.

Doug Rodas, Mizata

Para la viñeta que creé basada en la playa Mizata me inspiró la escena local de DJing y los “zapateos” a la orilla de la playa. Esas noches donde el resplandor de la luna se refleja en las discos balls y en las que puedes disfrutar de un buen patín compartiendo una Golden bien helada con tus amigos.

Soni Cajas, Costa del Sol

Desde pequeña he visto en la TV, comerciales y por las historias que cuentan mis amigos y familia que han ido a la Costa del Sol, Este es un lugar que transmite mucha tranquilidad y a la vez se presta para meterte en mil aventuras y divertirte mucho, como para tener un poco de cada cosa en todos los recuerdos de los paseos a esa playa tan especial.

Pollo Loco, Cuco

Mi diseño expresa la naturaleza de la playa en la noche con su luna alumbrando las aguas, acompañada de las estrellas y la vida marina.

Jairus, Las Tunas

La playa Las Tunas es bien característica por su peculiar arena negra y por sus piscinas de agua salada, que suelen ser formadas por rocas, las cuales se acompañan con un oleaje suave. Es por lo que me vi inspirado a realizar una composición amigable y que denotara tranquilidad, utilizando elementos que transmitan estos mismos sentimientos y sensaciones.

Juan Moru, San Diego

Para mi trabajo me inspiré en la vida nocturna de la playa, compartiendo con los amigos junto a una fogata bajo las estrellas.

Neto Rod, Los Cóbanos

La playa Los Cóbanos, ubicada en el departamento de Sonsonate, posee una riqueza natural increíble, con decenas de arrecifes volcánicos en sus alrededores, así como también algunos naufragios, cuya fauna marina han adoptado desde hace años, dando como resultado formaciones impresionantes.

Basado en esto decidí crear una ilustración que representé, a través de texturas y un remolino de elementos, la riqueza natural y el patrimonio marítimo de Los Cóbanos. Colocando elementos íconos de la playa, como los arrecifes, el naufragio del barco Sheriff Gone, los avistamientos de las ballenas Jorobadas y la fauna del área. Definitivamente, Los Cóbanos es edición limitada.

Gris Andu, Metalío

El Salvador es un país pequeño, pero con un corazón grande y constante como las olas de sus hermosas playas, llenas de magia y calor tropical , entre ellas Metalío es un destino turístico tradicional para los salvadoreños en sus merecidas vacaciones, una playa hermosa para ir a refrescarse, saborear una buena comida del mar y conectarse con esa fuerza que nos caracteriza para seguir a delante, compartiendo en armonía con la naturaleza, respetando la fauna y la limpieza para que todas las nuevas generaciones en el futuro, disfruten como nosotros de este regalo de ver el mar vivo.

Defie Mazariego, Cangrejera

Para realizar mi ilustración sobre Cangrejera me enfoqué en la vida misma de los habitantes. La pesca es una de las actividades más importantes y quise resaltar su trabajo y la trascendencia de este de generación en generación. No es algo que cualquier persona lo toma como propia, es algo que se hereda y se enseña muy bien. A veces lo vemos como un trabajo más pero también tiene su lado artístico y es lo que más me incentivó.

Cerveza Golden invita a los salvadoreños a mantenerse pendientes de sus redes sociales para conocer más actividades y promociones en punto de venta, donde podrán ganar Merch/promocionales de edición limitada.