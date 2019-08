Colecsar: La juventud salvadoreña organizada que promueve su país en Argentina

Siete migrantes salvadoreños, entre estudiantes y recién graduados de universidades argentinas, han logrado en dos años lo que históricamente no ha tenido El Salvador en Argentina: una comunidad organizada.

Beatriz Mata, Armando Herrera y Renato López hablaron con LA PRENSA GRÁFICA sobre la Colectividad Salvadoreña (Colecsar), su labor y sus proyectos a futuro. Los tres son fundadores y directivos de Colecsar, sus edades no sobrepasan los 30 años: "la bichada" dijo Herrera. Y a su corta edad ya tienen planes mayores para los salvadoreños que residen en Argentina.

El Salvador fue el único país centroamericano que se presentó en el festival Buenos Aires Celebra: México, El Salvador, Haití y República Dominicana. Foto de LA PRENSA/Cortesía

El primero de junio de este año hicieron su primera presentación como colectividad en el festival Buenos Aires Celebra: México, El Salvador, Haití y República Dominicana. El festival de fin de semana, organizado por el Gobierno de esa ciudad, dio la oportunidad a Colecsar de mostrar la cultura de El Salvador a cientos de argentinos que asistieron a la actividad.

Trajes típicos, danzas, banda de cumbia, y la venta de platillos salvadoreños fue lo que ese día conocieron de El Salvador en Argentina. De estos últimos, según comentó Colecsar, las pupusas ganaron la atención del festival. "Teníamos una gran cola de personas esperando pupusas, un retraso de hasta una hora" dijeron.

Proximamente esperan participar en un evento organizado con motivo del Día del Migrante, el 15 de septiembre, al que fueron invitados por el Gobierno de Argentina. Aseguran que están haciendo la convocatoria para quienes desean participar en el desfile que se realizará ese día.

También, en julio pasado, lograron reunirse con la ministra de Cultura de El Salvador, Suecy Callejas, con quien trataron la posibilidad de obtener material cultural de El Salvador para presentar en festivales de cine en Argentina, principalmente.

¿Cómo inició la colectividad?

Colecsar nació porque en el país sudamericano no había una organización que "nucleara", o unificara a los salvadoreños que residen allí, según Beatriz. Esto, a pesar que según datos de la Embajada de El Salvador en Buenos Aires, hasta 2019 se contabilizan aproximadamente 1,200 salvadoreños residentes en toda Argentina. En su mayoría es población estudiantil, de los que migran desde El Salvador para realizar sus estudios superiores en dicho país.

A consecuencia del alto número de jóvenes estudiantes, ya existía la Asociación de Estudiantes Salvadoreños. Sin embargo, según Herrera quien era parte de dicha Asociación, no pasó a ser algo organizado , "solamente era un grupo de Whatsapp", comentó; no era más que para reuniones sociales entre los estudiantes. Mientras que Colecsar inició con la idea de integrar a todos los salvadoreños sin importar el motivo por el cual decidieron migrar.

Parte de la directiva de Colecsar con la ministra de Cultura en El Salvador, Suecy Callejas. Foto de LA PRENSA/Cortesía.

La parte formativa inicial de Colecsar fue apoyada por la Red de Jóvenes de Colectividades de Buenos Aires, quienes les brindaron talleres de desarrollo de colectividades, creación de líderes y comunicación y cultura. Esta Red es un proyecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pretende generar espacios para que los jóvenes se expresen y puedan trabajar en conjunto, según la web de esta ciudad.

El Gobierno de Buenos Aires organiza congresos de colectividades para aumentar la participación de estas. Salvadoreños de Colecsar han participado de estos congresos. Foto de LA PRENSA/Cortesía.

Además de los talleres, este proyecto es el principal canal de conexión que esta comunidad salvadoreña tiene para darse a conocer en la capital de este país, ya que están inscritos oficialmente como colectividad en el Gobierno de Buenos Aires, y reconocidos como tal para la Nación Argentina.

¿Qué hacen por los salvadoreños?

A pesar de los reconocimientos oficiales y no oficiales que los Gobiernos les han dado, los jóvenes que lideran esta iniciativa dicen que es más importante el reconocimiento de los salvadoreños en ese país sudamericano.

"Fuera de que nos impulse un Gobierno, es super importante que nos reconozca la misma gente salvadoreña, que sientan un apoyo, no están solos acá. Pueden proponer cosas, o pedirnos algo, y tener la posibilidad de decirles que lo podemos hacer", comentó Mata.

Colecsar hace convocatorias a salvadoreños en Argentina para participar en eventos culturales. Foto de LA PRENSA/Cortesía

Entre los proyectos que tienen a futuro están expandir la participación a través de productos culturales como la danza, teatro, música y cine producidos por salvadoreños. Además, apoyar la convivencia organizando eventos deportivos como la Copa Morazán. Este era un encuentro de fútbol entre centroamericanos, y del cual la Embajada de El Salvador en Buenos Aires y Colecsar fueron organizadores.

En el encuentro se aprovecharía para disfrutar platillos típicos de los países centroamericanos. Lamentablemente, la fecha que estaba fijada en mayo, fue cancelada indefinidamente por las lluvias que en ese momento afectaban la ciudad.

Ccomo directiva del colectivo aconsejan a los recién llegados con trámites básicos como el abrir una cuenta de banco, contratar una línea de celular, tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI). El grupo de jóvenes dijo contar, además, con un abogado miembro de Colecsar que apoya en trámites migratorios a quienes soliciten la ayuda en redes sociales del colectivo.

Actualmente, funcionan como un canal activo entre salvadoreños para comunicar y ayudar. Mata, Herrera y López contaron el caso reciente de una familia de salvadoreños que llegó por urgencia médica de uno de sus hijos. "Vinieron con poco dinero, sin saber nada de cómo son las cosas aquí... Y en lo peor del invierno" comentaron. Hicieron el llamado a todos los salvadoreños a través de las redes oficiales de Colecsar para reunir víveres y alimentos para esta familia en la Embajada de El Salvador. Este como uno de los casos extremos del apoyo que brindan.

La parte financiera del colectivo

Actualmente no reciben fondos en efectivo para realizar campañas de ayuda, trámites y/o pago de salario a su directiva. Aunque el lucrarse, dijeron, nunca fue su objetivo. Hasta el momento todas sus funciones como directivos son ad honorem, y como una labor paralela a sus empleos y estudios.

Aseguran tener el apoyo de la Ciudad de Buenos Aires para el montaje de festivales y eventos, estos les proporcionan el espacio, la promoción y los stands correspondientes. También cuentan con otros patrocinadores de la ciudad para montar eventos deportivos.

Por otra parte, las ganancias que reciben de la venta de platillos típicos en festivales van directamente al salvadoreño que se ofrece para elaborarlos, de esta forma apoyan económicamente a la comunidad.

Las pupusas fueron bien recibidas por los argentinos en el festival Buenos Aires Celebra. Las ganancias de su venta fueron para salvadoreños que las elaboraron. Foto de LA PRENSA/Cortesía.

Su objetivo a futuro es ser una organización auto sustentable, en la que "nadie necesite sacar de su bolsillo para mantener todo. Y que se pueda seguir ayudando a todos", dijo Mata.

Los proyectos a futuro

Directiva de Colecsar junto a diplomátios salvadoreños. De izquierda a derecha: Renato López (Colecsar), Armando Herrera (Colecsar), Edgard Magaña (Colecsar), Beatriz Mata (Colecsar), Francisco Salvador Fonseca (embajador de El Salvador en Argentina), Eduardo López (Colecsar), Doris Rivas (cónsul de El Salvador en Argentina), Valeria Deras (Colecsar) y Andrea Castillo (Colecsar). Foto de LA PRENSA/Cortesía.

Este grupo de jóvenes que ha organizado a la comunidad salvadoreña, no planean quedarse hasta donde han llegado hoy, ya que tiene en mente incrementar el apoyo que Colecsar da a la comunidad.

Actualmente, los salvadoreños en Argentina no pueden emitir el sufragio en las elecciones que se realizan en El Salvador. "Algunos de nosotros nunca hemos votado desde que tenemos DUI", lamentaron. Esto debido a que no ingresan al padrón electoral por no tener actualizado el cambio de residencia en el DUI, y en otros casos porque este venció y no pueden renovarlo. Por ello, Colecsar planea gestionar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior la posibilidad de realizar estos trámites desde Argentina.

En el tema de apoyo migratorio, Colecsar hizo una propuesta al entonces candidato presidencial de El Salvador, Nayib Bukele, a través del partido que este mismo creó (Nuevas Ideas) para crear un fondo o un centro de atención al migrante. El objetivo de esta propuesta era la elaboración de un protocolo para el actuar como organización cuando un salvadoreño llega al país argentino.

Y entre otro de los proyectos a futuro pretenden realizar su propio censo y base de datos de salvadoreños en toda Argentina, para tener mayor conocimiento de las condiciones y necesidades que puedan tener. Ahora manejan el censo que la Embajada de El Salvador posee, que tampoco es exacto porque no todos los salvadoreños se han acercado a esta institución para reportarse, según Colecsar.

Hasta el momento están logrando reunir a todos los salvadoreños, principalmente en Buenos Aires, pero también de otras provincias de Argentina para crear una comunidad unidad y comunicada. A su vez, han logrado que El Salvador ya sea una comunidad visible en Argentina. Y este año fueron inscritos por la Dirección General de Vinculación con Salvadoreños en el Exterior como un colectivo oficial ante los ojos del gobierno salvadoreño.