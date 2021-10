Conoce sobre AFP Confía y las ventajas de estar afiliado

¿Qué es una AFP?

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son instituciones privadas que tienen como fin la administración de los fondos de pensiones bajo la modalidad de cuentas personales. Otorgan pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia.

Las principales actividades de las AFP son:

1. Administración de las Cuentas Individuales.

2. Inversión de los ahorros de los trabajadores.

3. Otorgar y Administrar Beneficios previsionales.

4. Servicio e Información para nuestros Afiliados, Pensionados y Empresas.

¿Por qué es importante estar afiliado a una AFP?

Estar afiliado a una AFP es un requisito para iniciar tu vida laboral, independientemente de tu edad, debes afiliarte en un período máximo de 30 días contados a partir de la fecha de tu ingreso a la empresa en la que deseas laborar. Afiliarte es gratis.

Puedes también afiliarte, aunque no estés activo laboralmente siguiendo estos pasos:

1. Acude a tu agencia AFP Confia más cercana.

2. Lleva tu documento de Identidad (Salvadoreños DUI y menores de edad Carnet de Minoridad - Extranjeros: Pasaporte o Carnet de Residente).

¿Qué son las cotizaciones?

Una vez te encuentres trabajando, según la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, deberás ahorrar (cotizar) mensualmente el 7.25 % de tu salario y tu empleador (la empresa donde laboras) aportará el 7.75 %, haciendo un total del 15 % del ahorro mensual para tu Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones que tienes en tu AFP.

Los aportes mensuales y obligatorios que tú y tu empleador hacen a la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP) en la AFP que estés afiliado se llaman “cotizaciones”. Estas cotizaciones se distribuyen de la siguiente manera:

Beneficios de ahorrar en una Cuenta de Ahorro Individual para Pensiones AFP CONFIA

Beneficio por retiro o jubilación

El dinero acumulado en tu Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones te asegura un beneficio de pensión vitalicia al cumplir 25 años de cotización y la edad de jubilación: mujeres 55 años y hombres 60 años.

Beneficio por invalidez

Puedes acceder a este beneficio de pensión, si llegaras a quedar inhabilitado para seguir trabajando por enfermedad o accidente común, de conformidad a los requisitos establecidos en la Ley SAP.

Beneficio por sobrevivencia

Si en algún momento llegaras a faltar, tu grupo familiar tiene derecho a recibir los beneficios establecidos en la misma Ley SAP. Después de ti, ellos son los principales beneficiarios de tu ahorro previsional.

Cuentas con un seguro de invalidez y sobrevivencia

Con el ahorro que acumulas en tu AFP, estás protegido tú y tu familia, pues un porcentaje de la aportación de tu empleador se destina al pago de un Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, de acuerdo con lo que se establece en la Ley SAP.

Tus aportaciones se multiplican, aumentan con el tiempo

El ahorro de tu Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones aumenta, ganando una rentabilidad que se agrega a tu cuenta.

Anticipo de hasta el 25 % de tu ahorro

Puedes acceder anticipadamente hasta un máximo del 25 % del saldo de tu Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones, si eres afiliado no pensionado, mujer con 45 años u hombre con 50 años y con al menos 10 años de cotización para el año 2021. Puedes conocer más en www.mianticipoconfia.com.

Puedes verificar tu ahorro en el momento que lo quieras

Tú tienes el control de tu ahorro previsional. AFP Confia te hace llegar semestralmente tu Estado de Cuenta para que vayas verificando los abonos y las aportaciones realizadas. Además, verificas la rentabilidad que ha ganado con el tiempo.

Tienes cuatro diferentes formas de solicitar tu Estado de Cuenta para recibirlo directamente en tu correo electrónico registrado.:

Escríbenos en WhatsApp al 2267-7777 o envíanos un inbox en Facebook, y selecciona la primera opción del menú inicial.

Llama a nuestro call center 2267-7777 y selecciona la opción número 4.

Descárgalo desde Confía Virtual ingresando con tu usuario y contraseña a www.confia.com.sv

Escríbenos un correo electrónico con tus datos personales a servicioalcliente@confia.com

Te entregaremos un carné donde podrás ver tu NUP y además podrás utilizarlo en establecimientos aliados para obtener grandes descuentos gracias a tu Programa Confía en tus Descuentos.

Consulta restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com

Con AFP Confia serás parte de nuestros programas de fidelización:

Confía en tu formación gerencial: Especialízate académica y profesionalmente con nuestros seminarios de capacitación superior, en alianza con el INCAE Business School.

Confía en tu formación financiera: Conviértete en un experto en el buen manejo de tus finanzas asistiendo a los webinar impartidos por Fisherman, gestores de transformación financiera.

Confía en el teatro: Disfruta de puestas en escena de mano del Teatro Luis Poma.

Consulta la programación de webinars y obras en www.confia.com.sv

Para más información ponemos a disposición nuestros canales de atención:

Citas Videollamada: Ingresa a www.confia.com.sv, selecciona la opción “Atención videollamada” y haz tu cita.

Asistente Virtual TESSA: escríbenos en WhatsApp al 2267-7777 o en Facebook Messenger.

CONFIATEL: Llámanos al 2267-7777

SERVICIO AL CLIENTE@CONFIA.COM: Escríbenos en nuestra cuenta de correo electrónico.

CONFIA VIRTUAL: Es nuestra plataforma de autogestión en línea. Ingresa a www.confia.com.sv

Agencias Confia:

Agencia Central. Alameda Manuel Enrique Araujo No. 3530, colonia Escalón, San Salvador

Agencia Soyapango. Blv. del Ejercito Nacional, Km. 4 1/2, Centro Comercial Plaza Soyapango 2, locales 14 y 15.

Agencia Santa Ana. 4ª. Ave. Norte y calle Libertad poniente No. 2, Santa Ana.

Agencia Sonsonate. Centro Comercial Metrocentro Sonsonate, Local No. 35-C, Carretera a Acajutla, Sonsonate.

Agencia San Miguel. 6a. Calle poniente y 5a. avenida sur, Plaza Médica San Francisco 1er. nivel, local 1, San Miguel.