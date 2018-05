Diego Coca hará una prueba en el fútbol de Argentina

El capitalino Diego Galdámez Coca, volante creativo y ex capitán del Municipal Limeño en el Clausura 2018, viajará la primera semana de junio hacia Argentina, a fin de realizar pruebas físicas y médicas e intentar incorporarse a las filas del Deportivo Riestra, de la segunda división.

El Riestra tiene su sede en el barrio de Nueva Pompeya de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y milita actualmente en la Primera B nacional (2ª división de la liga de Argentina).

El viaje se da gracias a las gestiones que realizó la Fundación Educando a un Salvadoreño (FESA) con las autoridades del club blanquinegro de la capital argentina.

“Se me han abierto un par de puertas para jugar la temporada 2018-2019, entre ellas una en Argentina para intentar jugar en la Primera B Nacional, que equivale a la segunda división de Argentina. Me siento emocionado por esta oportunidad ya que por medio de FESA y por gente que me había visto anteriormente de ese club, he logrado que se interesen en mí”, explicó Coca.

El volante es esperado en Argentina el 5 de junio y debido a ello descartó atender una convocatoria de selección mayor para el amistoso ante Honduras, el 2 de junio.

TAMBIÉN TIENE PROPUESTAS EN EL SALVADOR

Sobre las condiciones de su viaje y su posible incorporación al equipo bonaerense, Galdámez Coca afirmó que “supuestamente dicen que voy a prueba, pero en realidad lo que ellos requieren es que pase las pruebas médicas y físcas para incorporarme al trabajo de ellos. Son parte de las condiciones que ellos han presentado a fin que pueda jugar con ellos. Por el momento no se ha hablado de mi contrato, pero FESA está detrás de todo esto y confío que todo será para bien mío”.

“Por el momento estoy claro que si no juego en Argentina lo haré en la liga nacional, donde hay también propuestas para incorporarme para jugar el Apertura 2018”, aseveró el ex mundialista juvenil.

El menudo volante logró su mejor torneo liguero en el Clausura 2018, al anotar 12 goles y pelear el título de goleo.