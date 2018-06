El GRP no regresará mientras yo sea director de la PNC: Howard Cotto

“El caso de Carla Ayala debe entenderse como una implicación directa del GRP. Mientras yo sea director de la PNC no habrá GRP nuevamente”. Con estas palabras, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, declaró que no hay planes para restituir al extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), división que fue disuelta tras la desaparición de la policía Carla Ayala, sucedida el pasado 29 de diciembre de 2017.

“No solo fue una decisión tomada en el sentido de disolverlo, sino que esto fue consultado y discutido con el presidente de la República"

Cotto, durante una entrevista televisiva desarrollada este martes, dejó en claro que la decisión no fue tomada únicamente por él, sino que se hizo en compañía de la Presidencia. “No solo fue una decisión tomada en el sentido de disolverlo, sino que esto fue consultado y discutido con el presidente de la República, recordando que la estructura alta de la PNC está reglada por la Ley Orgánica”, declaró.

“Estando el GRP en esa ley, se hizo previamente una gestión con el presidente porque a él le corresponde reformarlo y ejecutarlo”, agregó el director policial, reiterando también que hubo una “implicación directa” de parte de los altos mandos del GRP y de la división mismo en el encubrimiento del delito cometido por Juan Josué Castillo, uno de sus agentes.

Crimen sin justificación

Cotto también hizo hincapié en que no puede buscarse una “justificación” para el delito cometido por Castillo. “Yo no diría que es un ‘enfermo’. Este individuo es un agresor de mujeres y el decir que es un hombre ‘enfermo’ estamos intentando darle cierta justificación a lo que hizo. Tampoco es responsable decir que fue un problema de pareja. Es que simplemente no hay espacio a justificación en este caso”, declaró.

“Es una actitud misógina, de desprecio a la vida de las mujeres y eso lo convierte en un hecho más grave aún. En un primer momento se especuló que había una relación entre Castillo y Carla Ayala, pero eso no fue así”, señaló. “En el fondo, esto siempre son razones como para justificar que el hecho suceda, pero esto no tiene justificación. Se ha especulado que Castillo quiso abusar de ella al interior del vehículo, pero al final de cuentas, es una actitud misógina por parte de este sujeto”, agregó.

Finalmente, Cotto reiteró que la PNC es “una institución de 28 mil personas”, por lo que, a su criterio, “somos un reflejo de lo que sucede en la sociedad”. “Lo malo sería decir que esto (Castillo) es toda la institución y no podemos decir que solo la PNC tiene elementos como él”, señaló. “Somos una institución masculinizada, solo el 14% son mujeres, tanto operativas y administrativas, y eso nos genera grandes retos para continuar aumentando este porcentaje”, finalizó.