El ex de Paris Hilton le pide el anillo de compromiso de más de $2 millones

Luego de que se diera a conocer que Paris Hilton y Chris Zylka terminaron su noviazgo, el actor y modelo desea que la socialité le regrese el anillo de compromiso, valuado en más de $2 millones, que le obsequió el pasado mes de enero.

Un informante declaró al sitio Page Six, que Zylka no está dispuesto a que su ex se quede con la valiosa joya, ya que tras la cancelación de su compromiso, no tiene sentido que la socialité la conserve.

Sin embargo, personas allegadas a Paris aseguran que la empresaria tampoco está dispuesta a desprenderse del anillo, ya que asegura, no lo compró realmente Zylka, sino que fue un regalo que la socialité recibió de su amigo Michael Greene, famoso diseñador de joyas.

"El anillo es suyo y por tanto se lo queda", comentó a Page Six, una fuente allegada a la también DJ.

Sin embargo, la disputa por la joya no termina ahí, ya que un representante del modelo asegura que su cliente pagó con su propio dinero los más de $2 millones que costó el anillo de compromiso.

Lejos quedó aquel momento en que Chris, como todo un príncipe, se hincó ante Paris para pedirle matrimonio, al tiempo que le obsequió el valioso anillo.

El momento romántico estuvo enmarcado por las nevadas montañas de Aspen, Colorado.

Ahora, la socialité ha eliminado de sus redes sociales todo rastro de su relación con Chris.

Una persona cercana a Paris declaró recientemente que la boda entre la socialité y el actor de "The Leftovers" nunca se iba a realizar.

"Esta boda nunca iba a suceder", dijo la fuente a la revista People.

Precisa que sus amigos estaban seguros que Paris estaba más emocionada por protagonizar la boda del año, aunque nunca hubo una fecha oficial, que pasar el resto de su vida al lado del modelo.

Fue la propia socialité que confirmó a través de su cuenta de Instagram la cancelación de su compromiso con Zylka, aunque nunca citó su nombre, fue evidente que ya no tiene ninguna relación con el modelo.

"Mi cita favorita de Marilyn Monroe: Creo que todo sucede por una razón. La gente cambia para que tú puedas aprender a dejarla marchar. Las cosas van mal para que puedas apreciarlas cuando van bien", publicó Hilton en la red social.