Estas son las historias de algunas salvadoreñas frente a la lucha contra el cáncer

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer de mama representa el 16 % de todos los cánceres en pacientes femeninos y parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas. Se considera que una de cada ocho mujeres presentará cáncer de mama a lo largo de su vida.

El Salvador no es la excepción, según el estudio "Diagnóstico situacional del cáncer en El Salvador" publicado en 2015 por el Ministerio de Salud, MINSAL y siendo este el estudio más reciente sobre el tema, el porcentaje de casos de cáncer de mama atendidos por los hospitales del MINSAL fue del 10.5 %; por eso es importante apoyar las causas y acciones para atacar y vencer el cáncer de mama que afecta mayormente a la población femenina.

Y si bien cada año a escala mundial se reportan defunciones por el cáncer de mama, también hay historias de mujeres guerreras que enfrentaron de manera valiente la batalla contra este cáncer y hoy en día son sobrevivientes o están en chequeos de control.

Que los siguientes testimonios de valientes mujeres salvadoreñas inspiren y motiven a otras para enfrentar de manera positiva, convincente y con fe la lucha para vencer al cáncer de mama.

Fátima López hace tres años fue diagnosticada con cáncer de mama, le practicaron una mastectomía; trabaja en la Fundación Gente Ayudando Gente.

“Tocarse como dice el médico salva vidas, a mí me salvó”

Fátima López con tan solo 32 años de edad, en 2017 le notificaron que tenía cáncer de mama. “Cuando leí el resultado de la biopsia que decía tumor maligno de tipo agresivo, ahí yo dije: ‘me voy a morir’; hasta me vi en la caja, muerta. La noticia fue horrible”, recuerda.

Y a pesar de que desde los 27 años ella se hacía la ultrasonografía, aun así, le llegó el cáncer. Con actitud positiva, Fátima se sometió a la mastectomía de la mama derecha en marzo de 2017, y en abril del mismo año empezaron las temidas quimioterapias.

Se le cayó su pelo, sufrió trastornos digestivos. En septiembre del mismo año Fátima recibió su última quimioterapia, pero aún continúa con exámenes y controles porque todavía no es sobreviviente de cáncer de mama. “A los cinco años uno es sobreviviente de cáncer, yo soy aún paciente; todavía tengo chequeos”, declara Fátima.

A tres años de su tratamiento, Fátima continúa felizmente viviendo, trabajando en la Fundación Gente Ayudando Gente, y su objetivo es crear una cultura preventiva y no curativa. “Dios siempre fue mi pilar en todo esto, sin él no hubiera salido de esto y siento que al final Él me dijo: ‘Bueno, el propósito tuyo era este’. Hoy trabajo en la fundación, este era su propósito y yo digo ‘aquí estoy’”, manifiesta Fátima.

Ana Verónica Estrada ha superado dos tipos de cáncer.

Una luchadora contra el cáncer y dos milagros que contar

A sus 37 años de edad, Ana Verónica Estrada fue diagnosticada con cáncer de mama, justo cuando había ganado la batalla contra el cáncer de riñón, el cual fue detectado cuanto tenía 22 semanas de embarazo, de un bebé que en la actualidad es su mayor motivación en la vida.

"Después de perder mi riñón derecho debido al cáncer, cuando me encontraba embarazada y posteriormente haber tenido a mi bebé, me detectaron cáncer de mama. Lo extraño era que ni en la mamografía ni en la ultrasonografía se me reflejaba el bulto que yo me sentía en mi pecho. Fue a través de una biopsia que me confirmaron que tenía un cáncer etapa III y era 'Her2 positivo' que es uno de los cánceres de rápida propagación y bastante agresivo que existe", expresa Ana Verónica.

El proceso de las quimioterapias marcó decisiones determinantes en su salud, sobre todo, cuando tuvo que elegir si continuar con este tratamiento o darse por vencida.

“Yo ya no quería seguir, pero al llegar a mi casa vi el rostro de mi pequeño hijo y eso me impulsó a realizarme la segunda (quimioterapia)", confiesa Ana Verónica. Ella es voluntaria de la Fundación Edificando Vidas, institución que nace bajo la dirección de una mujer sobreviviente de cáncer de ovario.

Elizabeth Martínez apoya la causa de la lucha contra el cáncer de mama porque su hermana mayor es sobreviviente de la enfermedad. “Hay que luchar con ahínco”

“Hay que luchar con ahínco”

La piloto de automovilismo Elizabeth Martínez tiene una hermana que es sobreviviente de cáncer de mama. Su sensibilidad le llevó a donar su cabello.

Elizabeth Martínez es amante de la música. Recuerda a dos cantantes en especial, a la española Rocío Dúrcal y a la colombiana Soraya. Ambas murieron de cáncer, la primera en el útero y la segunda de mama. Esas muertes tocaron a la piloto nacional, pues eran personas a quienes admiraba.



Comenta Elizabeth que no conocía de cerca la enfermedad, fue hasta hace unos años cuando su hermana mayor fue diagnosticada con cáncer de mama. El apoyo de la familia más el tratamiento llevó a su hermana a vencerlo. Desde ese momento, Eli apoyó la causa desde su trinchera. En su carro lleva un sticker con el símbolo rosa y durante un año cuida de su cabello para este mes donarlo.



Cuando habla del cáncer de mama, Eli no puede evitar emocionarse. A sus conocidas, amigas y familiares recomienda el autoexamen como primera medida para detectar alguna anormalidad en la mama. “Es una realidad, desde el momento que somos mujeres estamos condenadas a padecer cáncer de mama, por eso es importante hacerse el autoexamen… esta enfermedad es curable si la detectamos a tiempo”, asegura.



