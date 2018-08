Furia Pampera se desliga de disturbios en estadio Cuscatlán

A raíz de los incidentes que se dieron la noche del sábado en el estadio Cuscatlán, donde aficionados del Firpo invadieron el sector de platea y agredieron a un menor de edad, la barra Furia Pampera se desligó rotundamente de esos hechos.

Este domingo el representante de la barra más numerosa del equipo usuluteco se pronunció sobre el hecho, descartando su participación en los incidentes suscitados tras la derrota ante Audaz (0-2).

"Nuestra postura es que no tenemos nada que ver, porque nosotros no hemos viajado. Desde antes que iniciara el torneo emitimos un comunicado de que no íbamos a apoyar al equipo como local. La verdad decidimos esto porque la administración actual se llevó el equipo a Usulután", expresó uno de los máximos voceros, en plática telefónica con esta redacción.

Añadió que "somos alrededor de 14 grupos" y que tanto la Furia como sus brazos o peñas en el país tenían la orden de no ir al Cuscatlán, como medida de protesta.

"Nosotros como barra organizada y como líderes de grupo tenemos la postura de no ir al estadio, desde el primer partido. No vamos al estadio e incluso no se pueden llevar trapos (pancartas) y también lo dijimos en un comunicado. No obligamos a la gente a no ir al estadio pero quedó prohibido llevar trapos o instrumentos de municipios o de grupos o peñas. Se lo prohibimos a cualquier grupo que quisiera hacer eso", enfatizó el representante de la barra.

IDENTIFICAN A UN DETENIDO

Entre los dos capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) a raíz de los disturbios en el recinto deportivo, el vocero de la Furia dice que hay un aficionado cercano a la directiva pampera.

"Está un señor de camisa roja, lo llamamos 'Lourdes Colón', pero no pertenece a ningún grupo organizado, es independiente, es de los más viejos en apoyar al equipo, y es de las personas que se ha acercado a la directiva, al presidente (Modesto Torres). Este señor siempre ha lanzado publicaciones de reuniones y otras actividades del presidente. Él dice ser de Lourdes, Colón, pero no es de ninguna barra", comentó.

"Nos sorprende que esté detenido, porque este señor de Lourdes es allegado al presidente, hasta nos ha convocado a nosotros (a reuniones). Supuestamente él comenzó con los disturbios. Pero esas son personas alejadas a la barra y nosotros en un comunicado dejamos en claro eso", enfatizó uno de los líderes de la barra en Usulután.

RECONOCE SITUACIÓN CRÍTICA

Finalmente, el representante de la estructura de aficionados pamperos dice que la situación es complicada. El torneo pasado ya tuvieron un altercado con hinchas del FAS, en el que un seguidor firpense casi pierde la vida.

"Estamos un poco mal. Como Furia Pampera el único problema que tuvimos fue a principios del torneo pasado, porque por lo demás hemos tratado de llevar las cosas en paz, pero fue una emboscada en Tierra Blanca, cuando nos cruzaron los buses (los aficionados fasistas). Está bien difícil, aunque después de eso se calmó bastante. Nosotros estamos a la disposición de seguir al equipo y esa es la idea", comentó.

El representante pampero finalizó en que "nuestra prioridad es arreglar nuestro estadio y no viajar. Si hubiéramos ido, quizá hubiese sido peor, porque la gente alcoholizada no se detiene mucho".